Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı. 2 milyon 560 bin 640 adayın katıldığı sınavda öğrenciler 120 soruyu 165 dakikada çözdü. 10.15’ te başlayan sınav 13.00’ te sona erdi.

Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler ve akademik kadromuzun yaptığı analizler doğrultusunda değerlendirdiğinde, sınavın genel anlamda müfredata uygun, bilgi yorum dengesi gözetilmiş ve zaman yönetimine özen gösteren öğrencilerimizi başarıya taşıyacak düzeyde olduğunu belirtti.

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Soruların büyük çoğunluğu temel kazanımlara dayanmakla birlikte; özellikle Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen testlerinde eleştirel düşünme, analiz yapma, okuduğunu anlama ve yorumlama gibi düşünme becerilerini ölçen sorulardan olduğu gözlemlenmiştir.

Türkçe testinde anlam ve çıkarım soruları ön plandayken, Sosyal Bilimler testi ezber değil düşünme ve anlama yetisini sorguladı. Matematik testinde problem çözme odaklı soruların sayısal düşünme becerilerini öne çıkardığı; Fen Bilimleri testinde ise bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirme yetisinin ölçüldüğü anlaşılmaktadır.

REKLAM Sınavın başarıyla tamamlanabilmesi için süreyi verimli kullanmanın ve doğru sınav stratejileri geliştirmenin önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu anlamda Doğa Koleji olarak yıl boyunca uyguladığımız planlı ve disiplinli akademik program, düzenli deneme sınavları ve bireysel geri bildirim süreçleriyle öğrencilerimizin sınav performanslarını etkin şekilde desteklediğimize inanıyoruz. Doğa Koleji Lise Bölüm Başkanları derslerle ile ilgili yine öğrencilerden alınan bilgilere göre aşağıdaki değerlendirmelerde bulundu. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI EMRAH ÖZCAN: TYT TÜRKÇE'DE PARAGRAF SORULARI YİNE BELİRLEYİCİYDİ 2025 YKS'nin ilk oturumu olan TYT’ de Türkçe sorularını değerlendirdiğimizde önceki yıllarla paralel olarak ağırlıklı biçimde anlam bilgisi sorularından oluşan, ortalama zorluk düzeyinde bir sınav olarak karşımıza çıkmıştır. Paragraf sorularının çok uzun olmamasına rağmen anlam yoğunluğu bakımından ayırt ediciliği yüksekti. Sınavda 33 anlam bilgisi, 7 dil bilgisi sorusuna yer verilmiş ve önceki senelerde yer alan çoklu kazanım üzerinden değil tek kazanım üzerinden sorulmuş; bu dağılım, TYT’nin son yıllardaki genel eğilimini sürdürdüğünü göstermektedir.

REKLAM Paragraf soruları, öğrencileri zorlayacak uzun metinlerden oluşmamış, bu durum özellikle sınavın zaman yönetimi açısından daha elverişli olmasını sağlamıştır. Doğa Koleji olarak kendi kaynaklarımızda ve uyguladığımız denemelerde öğrencilerimiz bu tip sorulara önceden hazırlıklıydı. Anlamsal sorular; muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilmeyi ölçen sorulardı. Türkiye’nin dört bir tarafındaki kampüslerimizdeki öğretmen ve öğrencilerimizden aldığımız dönütlerden de yola çıkarak sene boyunca uyguladığımız sınavlarımızın ve kullandığımız yayınların sınav soruları ile paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Bir önceki yıllara göre Türkçe sorularının daha kolay olduğu öngörülmüştür. TARİH BÖLÜM BAŞKANI EMEL ABAY KAYA: ANLAMA BECERİSİNİ ÖN PLANA ÇIKARDI 2025 Temel Yeterlilik Testi (TYT) tarih sorularını incelediğimizde, soruların hem içerik hem beceri boyutunda dengeli bir dağılım gösterdiğini gözlemledik. TYT’de tarih testinde yer alan sorular, 9, 11. ve 12. sınıf müfredatlarına dayalı olarak hazırlandı. 9. sınıfa ait “Töre” konulu soru ile 11. sınıftaki “Osmanlı ekonomisi ve yerli sanayi” konulu soru, öğrencilerin temel kavramları metin içinde anlamlandırmalarını gerektiren ve göreceli olarak kolay düzeyde değerlendirilen yorum sorularıydı. 12. sınıf konularından gelen “Kütahya-Eskişehir Savaşları” sorusu da benzer şekilde bilgiye dayalı olmaktan çok metni kavrama becerisini ölçen yapısıyla öne çıktı.

REKLAM Sorular arasında Selçuklu hükümdarı Melikşah dönemiyle ilgili olan soru, orta düzeyli zorlukta ve dikkatli okuma gerektiren bir içerik taşıyordu. Ancak sınavın ayırt edici niteliğini en belirgin şekilde ortaya koyan soru, Lozan Antlaşması ile ilgili soruydu. Bu soru, çeldiricisi güçlü yapısıyla çıkarım gücü ve dikkat düzeyi yüksek olan öğrencilerin ayırt edilmesine olanak sağladı. Bu yılki tarih sorularında önceki TYT sınavlarına benzer şekilde metin ağırlıklı, okuduğunu anlama temelli bir ölçme yaklaşımı benimsenmiştir. Ancak dikkat çeken bir diğer unsur da, sınavda harita, görsel ya da tablo gibi içeriklerin yer almaması ve kronoloji bilgisi içeren doğrudan zamanla ilişkili bir sorunun sorulmamış olmasıdır. Genel olarak değerlendirildiğinde, 2025 TYT tarih soruları öğrencilerin metni doğru analiz etme, kavramsal bağ kurma ve yorum yapma becerilerini ölçmeye odaklanmış; bilgi temelli ölçme ise sınırlı düzeyde kalmıştır. Sınavın zorluk seviyesi orta düzeyde olup, düzenli çalışan ve özellikle paragraf yorumlama pratiği yapmış öğrencilerin başarılı olabilecekleri bir yapıya sahiptir.

COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI OSMAN NURİ YAKUPOĞLU: TEMEL KAVRAMLAR VE GÖRSEL BECERİLER BU YIL DA AĞIRLIĞINI HİSSETTİRDİ 2025 TYT Coğrafya soruları, temel müfredat bilgilerini ölçmenin yanı sıra kavramsal düşünme ve yorumlama becerilerini öne çıkaran bir yapıya sahipti. Öğrenci geri bildirimlerine göre, sorular 9. ve 10. sınıf kazanımları doğrultusunda dengeli bir dağılım göstermekteydi. Ayrıca iki sorunun harita okuryazarlığı becerilerini ölçmesi, sınavın görsel ve mekânsal düşünme yetilerini de değerlendirdiğini göstermektedir. REKLAM Bu yılın en dikkat çekici ve ayırt edici sorusu ise uzun süredir doğrudan yer verilmeyen, ancak temel coğrafya kavramları arasında bulunan “Dünya’nın şekli, eksen eğikliği ve günlük harekete bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi” konusundan gelmiştir. Genel olarak sorular orta zorluk düzeyinde olup, bilgi kadar analiz yeteneğini de ön plana çıkarmıştır; bu da sınava hazırlık sürecinde temel kavramların ve görsel okuma becerilerinin ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI SABRİ YILMAZ: YORUM VE ANALİZE DAYALIYDI 2025 TYT felsefe soruları, yorum ve analiz ağırlıklı, orta zorluk düzeyinde, felsefe bilgisinin metinde kullanılmasını gerektiren sorulardan oluşmuş. Galile’nin deneyiyle ilgili bir metin, Kant’ın bilgi anlayışıyla ilgili bir metin, kuşkuculukla ilgili bir metin, varoluşçulukla ilgili bir metin sorulmuş ve bu metinlerin yorumu istenmiştir. Sorular hem TYT’nin hem de felsefenin yapısına uygun olarak hazırlanmıştır. Sürpriz bir soruyla karşılaşılmamıştır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI ABDULLAH ALBAYRAK: YORUM VE ANALİZ ÖN PLANDAYDI 2025 YKS ilk oturum (TYT) sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların bilgi ile birlikte öğrencilerin algılama becerisini ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte sorulardan oluştuğu görülmektedir. Soruların tüm lise müfredatından hazırlandığını, müfredat dışı soru olmadığını söyleyebiliriz. REKLAM Bilgi merkezli olarak nitelendirebileceğimiz Mevlevilik ile gaye ve nizam delili soruları dışındaki yorum ve analiz soruları ile öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin amaçlarına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir. TYT sınavında din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu görülmektedir. Bir sorunun nispeten zor, diğerlerinin daha kolay olduğu söylenebilir. MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI HÜLYA ERASLAN: MATEMATİK BU YIL DA FARK YARATTI 2025 TYT Matematik testi, bu yıl da üniversiteye giriş sürecinde en belirleyici unsur olma özelliğini sürdürdü. Öğrencilerin en çok zaman harcadığı testlerin başında gelen matematik, özellikle problem sorularıyla birlikte yalnızca işlemsel değil, düşünsel becerileri de ölçen bir yapıya büründü.

Toplam 30 matematik ve 10 geometri sorusundan oluşan testte, soruların büyük bir bölümü temel kazanımlara dayansa da; metin yoğunluğu yüksek, çok yönlü düşünmeyi ve doğru stratejiyle çözüm üretmeyi gerektiren problem soruları öğrencileri zorladı. Bu yılki sınav, özellikle okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi güçlü olan adayların öne çıktığı bir sınav olarak dikkat çekti. REKLAM Problem sorularında, yalnızca işlemsel yeterlilik değil; bilgiyi analiz etme, süzme ve doğru bağlamda uygulama becerileri de sınandı. Böylece matematik testi, klasik anlamda bir işlem sınavı olmaktan çıkarak çok boyutlu düşünmeyi ölçen bir değerlendirme alanına dönüştü. Geometri soruları, önceki yıllara göre daha sade ve uygulanabilir bulunmakla birlikte, hâlâ seçici ve ayırt edici nitelikteydi. Özellikle şekil üzerinde doğru çıkarım yapabilme ve temel kavramları ilişkilendirebilme becerisi, başarıyı belirleyen önemli faktörler arasında yer aldı. Türkiye genelinden gelen geri bildirimler, sınavın genel olarak müfredata uygun hazırlandığını; ancak özellikle matematik testinde anlamlandırma ve dikkat gerektiren soruların zaman yönetimini zorlaştırdığını ortaya koydu. Bu durum, matematiği 2025 TYT’nin en belirleyici başarı ölçütlerinden biri haline getirdi.

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI SEMA BALKAN: ÖSYM GÜNDELİK HAYATTAN DENEY VE VE BİLİMSEL ÇALIŞMA İÇEREN SORULARA YER VERDİ Son yıllarda ÖSYM tarafından uygulanan sınavlar göz önüne alındığında, Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı öğretim programı kazanımlarıyla tutarlılık gösteren, adayların analitik düşünme becerilerini ölçen ve gündelik yaşamdan örneklerle zenginleştirilmiş soru tarzının bu yıl da sürdürüldüğü gözlemlenmiştir. REKLAM Bu yılki sınavda fizik sorularının; 9. sınıf düzeyinden "Kuvvet ve Hareket", "Isı ve Sıcaklık", "Elektrostatik", 10. sınıf düzeyinden ise "Optik", "Basınç ve Kaldırma Kuvveti" ile "Dalgalar" ünitelerinden seçildiği tespit edilmiştir. Özellikle 10. sınıf "Kaldırma Kuvveti" ve 9. sınıf "Isı ve Sıcaklık" konularına ait soruların öğrenciler arasında ayırt edici niteliğe sahip olduğu değerlendirilmektedir. Öğrencilerimizden edindiğimiz geri bildirimler doğrultusunda, bu yılki TYT fizik sorularının genel zorluk seviyesinin orta düzeyde olduğu buna karşın bazı soruların içerik ve çözüm açısından son yıllarda yöneltilmiş en ulaşılabilir (en kolay) sorular arasında yer aldığı, dolayısıyla adaylar açısından daha yüksek başarı potansiyeli sunduğu anlaşılmaktadır.

Doğa Koleji olarak fizik derslerini 9. sınıftan itibaren öğrencilerimizin gündelik yaşamla ilişkilendirebilecekleri biçimde yapılandırmakta; böylece hem akademik temellerini güçlendirmekte hem de üniversite sınavına sistematik biçimde hazırlanmalarını sağlamaktayız. KİMYA BÖLÜM BAŞKANI SELDA GÜNGÖR: KAVRAMSAL BİLGİYE DAYALI VE YORUM GÜCÜNÜ ÖLÇEN SORULARA YER VERİLDİ 2025 TYT Kimya soruları genel olarak geçmiş yılların çizgisini koruyan, öğrencileri zorlamayan ancak dikkatli okuma ve temel kavram bilgisi gerektiren bir nitelikteydi. Sorular, öğrencilerin ezberden ziyade kavramsal bilgiyi anlayarak kullanma becerisini yoklayan bir yapıya sahipti. Madde ve özellikleri, kimyasal türler arası etkileşimler, kimyasal hesaplamalar, maddenin halleri asitler-bazlar ve günlük yaşamla ilişkilendirilen kimya konuları ön plandaydı. REKLAM Kimya sorularında öğrencilerin yorum yapma becerisi, günlük hayattaki kimya bilgisini kullanma, temel bilgi ve kavramlar arası ilişki kurma bu yıl da ön plandaydı. Önceki yıllarda olduğu gibi, işlem gerektiren soru sayısı az olup daha çok kavram bilgisi ve anlamaya dayalı sorulara yer verilmiştir. Bu durum, öğrencilerin konuları yüzeysel değil anlamlandırarak öğrenmelerini ve mantık yürütebilmelerini gerektirmiştir. Genel olarak, 2025 TYT Kimya soruları; müfredatla uyumlu, sürpriz içermeyen ama dikkat ve kavramsal yetkinlik isteyen bir yapıdadır. Sınavda süreyi doğru kullanan ve kimyaya yeterli zamanı ayıran öğrenciler, temel kazanımlara dair sorular karşısında çok zorlanmamışlardır.

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI MUHAMMET KILIÇÖZ: ZORLAYAN DEĞİL, ÖLÇEN BİR SINAV OLDU 2025 YKS’nin 1. oturumu olan TYT ‘de biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk derecesi genel olarak kolay ve orta düzeyde, bilen ile bilmeyeni ayırt eden sorulardan oluştuğu söylenebilir. Soruların önceki yıllarla paralellik gösterdiği, temel biyoloji konularına hâkim, görsel verileri yorumlayabilen, öğrendiği bilgileri uygulamada kullanabilen ve dikkatli olan öğrenciler için yapılabilir düzeyde olduğu görülmüştür. Biyoloji sorularının önemli bir kısmı doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma ve uygulama becerisini ölçerken bir kısmının görsel verileri bilgiler ile yorumlayabilmeye dayalı olduğu gözlemlenmiştir. Bazı öğrencilerin zorlandığı; kalıtım ve hücre zarı sorularının seçici soru niteliğiyle ön plana çıktığı söylenebilir. REKLAM Önceki TYT sınavlarında olduğu gibi soruların 4 yıllık biyoloji dersi programındaki 9 ve 10. Sınıf MEB müfredatına uygun sorular olduğu, sınıf ve ünite bazlı dengeli bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çıkan 6 biyoloji sorusundan 3 tanesinin 9.sınıf yaşam bilimi biyoloji, hücre, canlılar dünyası; diğer 3 tanesinin ise 10.sınıf hücre bölünmeleri, kalıtımın genel ilkeleri, ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitelerinden geldiği görülmüştür.

Doğa Koleji Biyoloji Bölümü olarak sınav soruları beklediğimiz gibi gelmiştir. Öğrencilerimizden aldığımız dönütlerden de yola çıkarak sene içinde okullarımızda uyguladığımız sınavlarımız ve kullandığımız yayınlarımız sınav soruları ile paralellik göstermektedir. REHBERLİK BÖLÜM BAŞKANI ERNUR ERİAN: ŞİMDİ AYT'YE ODAKLANMA ZAMANI 2025 YKS’nin ilk aşaması olan TYT tamamlandı. Bu önemli adımı geride bırakmış olmanın rahatlığıyla şimdi öğrencilerimizin, sürecin ikinci ve belirleyici aşamasına odaklanmaları gerekiyor. TYT sınavı artık sadece geçmişte kalan bir deneyimdir. Bugün, zihinsel olarak da bu süreci tamamlamak; dikkat ve enerjiyi 22 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan AYT ve YDT sınavlarına yönlendirmek gerekir. Öğrencilerimizin sınavın ardından duygusal olarak bir geçiş süreci yaşamaları doğaldır. Ancak bu dönemi sağlıklı geçirmek, sınavın etkisini iyi yönetmek ve kalan süreyi verimli değerlendirmek büyük önem taşır. Çünkü YKS bir sıralama sınavıdır ve genel başarı sıralamasının %60’ı AYT-YDT sınavlarına bağlıdır.

Bu nedenle, öğrencilerin dikkatini dağıtacak unsurlardan uzak durması, sınav için gerekli belgeleri ve kişisel hazırlıklarını gözden geçirmesi, zihinsel ve bedensel dinlenmeye zaman ayırması önemlidir. Bu noktada ailelere düşen görev de oldukça kritiktir. Sınav sonrasında öğrencilerin yanında olmak, onları yargılamadan dinlemek, süreci doğal bir parçası olarak görmek ve en önemlisi koşulsuz destek vermek, öğrencinin özgüvenini koruması açısından çok değerlidir. Sevgili öğrencilerimiz, TYT geride kaldı. Artık sadece geleceğe bakmalısınız. Kontrolünüzde olan tek şey önünüzdeki kısa zamanı nasıl değerlendirdiğinizdir. Kaygıdan uzak durun, kendinize güvenin, hedefinizi hatırlayın ve bir adım daha atmak için hazır olun!