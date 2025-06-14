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        Haberler Gündem 3. Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! Diyarbakır'da zehir operasyonu! | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da zehir operasyonu!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Diyarbakır'da düzenlenen büyük çaplı operasyonda, 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ile 127 kilogram esrar ele geçirildi. 22 şüpheli zehir taciri yakalandı ve tamamı tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 08:37 Güncelleme: 14.06.2025 - 09:43
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        Diyarbakır'da zehir operasyonu!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarmanın Diyarbakır’da 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 12 milyon 389 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirdiğini belirterek, "Diyarbakır’da, JİHA ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle Jandarmamız tarafından düzenlenen büyük çaplı operasyonlarımızda; 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ile 127 kg esrar ele geçirildi. 22 şüpheli zehir taciri yakalandı ve tamamı tutuklandı" bilgisini verdi.

        Yerlikaya şunları kaydetti: "Lice Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Başkanlıkları ile TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Muş, Batman, Bingöl, Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle; Diyarbakır’ın Lice ilçesinde; 143 operasyonel tim, bin 780 personel, 1 S-70 genel maksat helikopteri, 1 ATAK taarruz helikopteri, 2 JİHA ve uzaktan algılama sistemleriyle operasyonlar düzenlendi.

        Diyarbakır Valimizi, Lice Kaymakamımızı, operasyonları koordine eden Lice Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Gece gündüz demeden operasyonlarımıza kararlıkla devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz."

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        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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