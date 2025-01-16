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        Haberler Dünya Dışişleri'nden ABD'nin GKRY kararına kınama | Dış Haberler

        Dışişleri'nden ABD'nin GKRY kararına kınama

        Dışişleri Bakanlığı: ABD tarafından dün yayımlanan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz. ABD'nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 19:06 Güncelleme: 16.01.2025 - 19:39
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        Dışişleri'nden ABD'nin GKRY kararına kınama
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        Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında; "ABD tarafından dün (15 Ocak) yayımlanan, GKRY'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz.

        Ada’daki silahlanma faaliyetlerini artıracak bu kararı vahim bir hata olarak değerlendiriyoruz. Bölgemizin son derece hassas bir dönemden geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, ilgili tüm tarafların kışkırtıcı adımlardan kaçınması ve sağduyulu hareket etmesi gerekmektedir.

        ABD’nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz.

        Anavatan ve Garantör devlet Türkiye olarak, KKTC’nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerini artırmak amacıyla atacağı adımları desteklemeyi sürdüreceğiz." denildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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