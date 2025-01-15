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        Dışişleri Bakanlığından ateşkes açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına dair açıklama yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 23:20 Güncelleme: 15.01.2025 - 23:42
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        Dışişleri Bakanlığından ateşkes açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı Gazze'de varılan ateşkese dair açıklama yayımladı.

        Yayımlanan açıklamada "Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz.

        Katar ve Mısır başta olmak üzere, arabulucu ülkelere çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

        Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze’ye acil biçimde insani yardım ulaştırılması gerekmektedir. Uluslararası toplum, İsrail’in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır.

        Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrar, Filistin’e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkündür.

        Bu çerçevede, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine bir an önce başlanmalıdır.

        Türkiye, önümüzdeki süreçte de Filistin halkına destek olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

        *Haberde kullanılan görsel AA tarafından servis edilmiştir

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