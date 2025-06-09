Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan "Madleen" gemisine yaptığı müdahaleye tepki gösterdi ve müdahalenin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ifade etti.

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Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu "Madleen" adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti Haberi Görüntüle

"İSRAİL BİR TERÖR DEVLETİ OLDUĞU BİR KEZ DAHA İSPATLAMIŞTIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır."

"ELÇİLİĞİMİZ GEREKLİ GİRİŞİMDE BULUNDU"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Gemideki vatandaşlarımızın durumu takip ediliyor, elçiliğimiz gerekli girişimde bulundu" açıklamasında bulundu.

İSRAİL'İN MADLEEN GEMİSİNE MÜDAHALESİ Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 2'si Türk, 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusu bu sabah saatlerinde müdahale etti ve gemiyle irtibat kesildi. Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait olan Madleen isimli yelkenli ile aralarında Türk aktivistler Hüseyin Şuayb ile Yasemin Acar, Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ve aktivist Greta Thunberg’in bulunduğu 12 insan hakları aktivisti, İsrail’in Gazze Şeridi’nde uyguladığı ablukayı kaldırmak amacıyla yardım malzemeleriyle birlikte 1 Haziran’da İtalya’nın Sicilya Adası’ndan yola çıktı. Gazze açıklarında önce üzerinde dronların uçtuğu belirtilen gemiye daha sonra İsrail ordusu tarafından müdahale edildiği ve irtibatın kesildiği bildirildi. Müdahalenin ardından Madleen gemisinin İsrail kıyılarına çekildi ve 12 aktivist gözaltına alındı. KURTULMUŞ: İNSANLIK ONURUNA YÖNELTİLMİŞ ALÇAK BİR SALDIRI TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen adlı gemiye saldırısına ilişkin, "Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır." ifadesini kullandı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyonun, yalnızca insani yardım misyonuna değil insanlık onuruna da yöneltilmiş alçak bir saldırı olduğunu belirtti. Filistin halkına karşı uygulanan sistematik cezalandırmanın, soykırım ve kuşatma politikasının hukuki ve insani hiçbir meşruiyet taşımadığına dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti: "İnsani yardımların engellenmesi, uluslararası hukuka göre açık bir suçtur. Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo, küresel düzenin adalet terazisinin kırıldığını, güçlünün zayıfı ezdiğini bir kez daha göstermektedir. Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze'nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ŞİDDETLE LANETLİYORUZ AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in "Madleen" adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır." açıklamasında bulundu. İsrail’in “Madleen” adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz.



Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır.



Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze’ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda… — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 9, 2025 Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze’ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail’in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail’i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir." ALTUN: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine yönelik saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil 'Madleen' gemisine yönelik saldırısı, uluslararası hukukun ve insan haklarının açıkça bir ihlalidir. Bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Siyonist İsrail yönetiminin, temel insani yardımların dahi Gazze'ye ulaşmasına tahammül edemediğine dikkati çeken Altun, Gazze'de aylardır sistematik yıkımların ve katliamların sürdürüldüğünü, bunun "hiçbir ahlaki ve hukuki ölçü tanımayan bir terör devletinin ürünü" olduğunu vurguladı. Filistin'de yaşananların tüm insanlığın meselesi olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti: "İsrail yönetimi, 20 ayı aşkın süredir uyguladığı vahşetle bölgesel barışı tehdit eden, küresel güvenliği riske atan bir 'miksere' dönüşmüştür. Bu gerçeği görmezden gelen, sessiz kalan veya tepkisiz kalan her tutum, bu suça ortak olmak anlamına gelir. Türkiye olarak bu vahşetin durdurulması, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaşması ve bölgede adil barışın tesisi için çağrımızı yineliyoruz. Uluslararası camiayı ve tüm insanlığı bu çığlığa kulak vermeye, somut adım atmaya davet ediyoruz."