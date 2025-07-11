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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk ve Pervin Buldan'a telefon | Son dakika haberleri

        Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk ve Pervin Buldan'a telefon

        MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın silahları yakması üzerine DEM Parti heyetinde yer alan Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ı arayarak teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 11.07.2025 - 13:42 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:13
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        Bahçeli'den Türk ve Buldan'a telefon
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ı telefonla aradı. Bahçeli, “Bu süreçte DEM Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip” teşekkür etti hayırlı olsun temennisinde bulundu.

        Terörsüz Türkiye sürecinde, PKK'lı bir grup Süleymaniye'de silahlarını yaktı.

        Sürece ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli de DEM Parti heyetinde yer alan Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ı telefonla arayarak, teşekkür etti.

        Bahçeli, "Bu süreçte DEM Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip” teşekkür etti, hayırlı olsun temennisinde bulundu

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