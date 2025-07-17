Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde meydana gelen küçük büyük tüm depremleri kayıt altına alıyor. Bu sebeple bu siteler tarafından paylaşılan deprem haberleri yakından takip ediliyor. 17 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, bugün bulundukları bölgede sarsıntı hissedenlerin araştırdığı ‘’Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt veriyor. İşte, detaylar.