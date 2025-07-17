Deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? 17 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hisseden kişiler ''Deprem mi oldu?" sorularına yanıt arıyor. Gün içerisinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Peki, bugün deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde meydana gelen küçük büyük tüm depremleri kayıt altına alıyor. Bu sebeple bu siteler tarafından paylaşılan deprem haberleri yakından takip ediliyor. 17 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, bugün bulundukları bölgede sarsıntı hissedenlerin araştırdığı ‘’Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt veriyor. İşte, detaylar.
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17 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;
2025-07-17 07:18:48 37.84222 36.67694 5.62 ML 2.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-07-17 03:27:03 39.43694 22.47417 8.6 ML 3.4 Larisa, Thessalia (Yunanistan)
2025-07-17 00:22:14 38.92056 27.86917 6.61 ML 2.6 Akhisar (Manisa)
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AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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