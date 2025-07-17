Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLERİ 17 TEMMUZ 2025: Deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? 17 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hisseden kişiler ''Deprem mi oldu?" sorularına yanıt arıyor. Gün içerisinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Peki, bugün deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 09:59 Güncelleme: 17.07.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde meydana gelen küçük büyük tüm depremleri kayıt altına alıyor. Bu sebeple bu siteler tarafından paylaşılan deprem haberleri yakından takip ediliyor. 17 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, bugün bulundukları bölgede sarsıntı hissedenlerin araştırdığı ‘’Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt veriyor. İşte, detaylar.

        • 2

          17 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

          2025-07-17 07:18:48 37.84222 36.67694 5.62 ML 2.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)

          2025-07-17 03:27:03 39.43694 22.47417 8.6 ML 3.4 Larisa, Thessalia (Yunanistan)

          2025-07-17 00:22:14 38.92056 27.86917 6.61 ML 2.6 Akhisar (Manisa)

        • 3

          AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 4
        • 5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Irak'ta AVM yangını: En az 50 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 50 kişi öldü
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
        Kardeşini döverek öldürdü!
        Kardeşini döverek öldürdü!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Beşiktaş'ta Gedson'a Ada kancası!
        Beşiktaş'ta Gedson'a Ada kancası!
        Süveyda'da anlaşma sağlandı
        Süveyda'da anlaşma sağlandı
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını!
        Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını!
        Yaş küçük ama suç büyük!
        Yaş küçük ama suç büyük!
        Habertürk Anasayfa