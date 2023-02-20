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Hatay'da yarıkların oluştuğu 3 kilometrelik yol çöktü!

Depremin şiddetini gözler önüne seren bir görüntü daha ortaya çıktı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 kilometrelik bir yolda metrelerce uzunluğunda yarıklar oluştu. Yolda ayrıca çökmeler de meydana geldi

Giriş: 20.02.2023 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay Samandağı'nda bir yolda metrelerce uzunlukta yarıklar oluştu - Haberler
Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü!
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DHA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kara yollarında birçok noktada metrelerce uzunluğunda yarıklar oluştu. Yollarda yaklaşık 3 kilometrelik bir yolda derin yarıklar ve çökmeler oldu.

DHA'da yer alan habere göre depremin şiddetini gözler önüne seren yol, havadan görüntülendi.

YER YER 5 METREYİ BULUYOR

Hatay'ın Samandağ'ın ilçesinde deprem birçok noktada yolları da tahrip etti. Yeni Mahallesi Liman Caddesi'nde depremin etkisiyle kara yolunun birçok noktasında kırıklar, yarıklar oluştu, çökmeler meydana geldi.

Yer yer 5 metreyi bulan çökmeler nedeniyle yolun trafiğe kapanmasıyla birçok kırsal mahalle yoluna ulaşım da durdu. Dron ile de görüntülenen bölgelerde yollardaki uzun çatlak, kırık ve çökmelerle oluşan tahribat gözler önüne çıktı.

"HAYATIM BOYUNCA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Depremin ardından yolları görmeye geldiğini belirten Davut Uysal, "İnsan ne hissedebilir. Duygularımız alt üst oldu. Allah korusun. Yapacak bir şey yok. Bu yolun böyle olması korkunç. Sözün bittiği yerdeyiz. Acılarımız büyük. Kayıplarımız büyük. Allah'ın takdiri" diye konuştu.

Dilber Uysal ise "Çok kötüyüz. Bu yolu görünce depremi bir kez daha yaşamış gibi oluyoruz. Felaket. Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim, depremden önce burası sakindi. Bu kadar kötü beklemiyordum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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