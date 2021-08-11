Son depremler tablosu 11 Ağustos Çarşamba günü özellikle Ege ve Akdeniz'de meydana gelen depremlerin ardından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle bugün Muğla Datça'da meydana gelen depremin ardından gözler Kandilli son depremler tablosuna çevrildi.
İşte 11 Ağustos Kandilli son depremler tablosu...
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 11 AĞUSTOS
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.08.11 14:21:23 36.1297 33.5465 0.0 -.- 1.4 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2021.08.11 13:24:42 36.2528 27.0097 7.9 -.- 4.0 4.3 AKDENIZ İlksel
2021.08.11 13:15:24 38.3913 38.8138 3.9 -.- 2.3 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2021.08.11 13:07:52 36.2615 27.1185 13.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 12:48:22 36.8693 31.1887 25.0 -.- 3.3 -.- DENIZYAKA-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2021.08.11 11:49:37 36.4160 27.0255 4.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 11:34:54 36.4097 27.0823 17.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 11:31:44 36.3158 27.1018 8.9 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 11:29:45 36.1713 27.0008 16.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 11:15:33 36.1472 33.5593 0.0 -.- 0.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2021.08.11 08:59:39 39.1485 23.7317 11.4 -.- 3.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.08.11 08:55:44 36.3300 27.1117 8.4 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 08:39:48 39.7507 24.2740 23.3 -.- 3.3 3.2 YUNANISTAN İlksel
2021.08.11 07:45:02 36.4458 27.1588 7.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 07:35:08 36.3445 26.9857 11.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 07:31:18 36.3240 27.0205 3.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 07:11:59 36.9852 27.3708 4.1 -.- 1.8 -.- YALI-BODRUM (MUGLA) İlksel
2021.08.11 06:43:31 36.3348 27.0092 9.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 06:40:51 38.9392 26.1647 11.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.11 06:40:04 36.2997 27.0602 9.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 06:37:54 36.3228 27.1200 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 06:22:30 36.2628 28.8865 25.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 06:10:06 36.3180 27.2050 10.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 06:02:26 36.3295 27.0633 7.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 06:00:38 36.3657 27.0225 7.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 05:57:43 36.3278 27.0575 15.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 05:56:22 36.2880 27.1410 12.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 05:25:39 36.3382 27.0612 8.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 05:22:52 38.2353 44.3870 2.6 -.- 3.4 3.4 OZPINAR-BASKALE (VAN) İlksel
2021.08.11 04:59:56 36.2577 27.2155 8.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 04:50:47 35.1493 25.2188 8.1 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 04:43:01 36.3225 27.1110 6.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 04:30:58 36.2940 27.0880 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 04:23:44 36.3913 27.1855 1.7 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 04:11:24 36.3462 27.0597 10.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 04:09:49 36.3028 27.1302 9.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 04:04:18 36.4360 27.2187 14.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 03:57:20 36.3393 27.0435 10.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 03:41:47 36.3297 27.1230 6.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 03:33:08 36.2648 27.1137 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 03:31:32 36.3453 27.0978 6.7 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 03:28:12 39.3073 26.0835 10.3 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.11 03:18:44 36.3217 27.0995 5.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 03:15:43 36.2938 27.0845 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 02:55:29 36.2923 27.1070 9.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 02:42:34 36.3705 27.0608 11.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
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