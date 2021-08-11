Son depremler tablosu 11 Ağustos Çarşamba günü özellikle Ege ve Akdeniz'de meydana gelen depremlerin ardından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle bugün Muğla Datça'da meydana gelen depremin ardından gözler Kandilli son depremler tablosuna çevrildi.

İşte 11 Ağustos Kandilli son depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 11 AĞUSTOS