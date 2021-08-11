Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Son dakika deprem tablosu 11 Ağustos: Datça yine depremle sarsıldı!

Son dakika depremler tablosu 11 Ağustos Çarşamba özellikle Datça açıklarında meydana gelen depremin ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralara yerleşti. İşte Kandilli son dakika depremler tablosu...

11.08.2021 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem tablosu 11 Ağustos: Datça yine depremle sarsıldı!

Son depremler tablosu 11 Ağustos Çarşamba günü özellikle Ege ve Akdeniz'de meydana gelen depremlerin ardından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle bugün Muğla Datça'da meydana gelen depremin ardından gözler Kandilli son depremler tablosuna çevrildi.

İşte 11 Ağustos Kandilli son depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 11 AĞUSTOS

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.08.11 14:21:23  36.1297   33.5465        0.0      -.-  1.4  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel
2021.08.11 13:24:42  36.2528   27.0097        7.9      -.-  4.0  4.3   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 13:15:24  38.3913   38.8138        3.9      -.-  2.3  -.-   KARAAGAC-KALE (MALATYA)                           İlksel
2021.08.11 13:07:52  36.2615   27.1185       13.4      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 12:48:22  36.8693   31.1887       25.0      -.-  3.3  -.-   DENIZYAKA-MANAVGAT (ANTALYA)                      İlksel
2021.08.11 11:49:37  36.4160   27.0255        4.3      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 11:34:54  36.4097   27.0823       17.5      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.11 11:31:44  36.3158   27.1018        8.9      -.-  3.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 11:29:45  36.1713   27.0008       16.7      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 11:15:33  36.1472   33.5593        0.0      -.-  0.7  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel
2021.08.11 08:59:39  39.1485   23.7317       11.4      -.-  3.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2021.08.11 08:55:44  36.3300   27.1117        8.4      -.-  2.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.11 08:39:48  39.7507   24.2740       23.3      -.-  3.3  3.2   YUNANISTAN                                        İlksel
2021.08.11 07:45:02  36.4458   27.1588        7.0      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.11 07:35:08  36.3445   26.9857       11.3      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 07:31:18  36.3240   27.0205        3.0      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 07:11:59  36.9852   27.3708        4.1      -.-  1.8  -.-   YALI-BODRUM (MUGLA)                               İlksel
2021.08.11 06:43:31  36.3348   27.0092        9.2      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 06:40:51  38.9392   26.1647       11.8      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.08.11 06:40:04  36.2997   27.0602        9.2      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 06:37:54  36.3228   27.1200        5.0      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.11 06:22:30  36.2628   28.8865       25.6      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 06:10:06  36.3180   27.2050       10.7      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.11 06:02:26  36.3295   27.0633        7.4      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 06:00:38  36.3657   27.0225        7.6      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 05:57:43  36.3278   27.0575       15.3      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 05:56:22  36.2880   27.1410       12.7      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.11 05:25:39  36.3382   27.0612        8.4      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 05:22:52  38.2353   44.3870        2.6      -.-  3.4  3.4   OZPINAR-BASKALE (VAN)                             İlksel
2021.08.11 04:59:56  36.2577   27.2155        8.2      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.11 04:50:47  35.1493   25.2188        8.1      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.08.11 04:43:01  36.3225   27.1110        6.3      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.11 04:30:58  36.2940   27.0880        5.0      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 04:23:44  36.3913   27.1855        1.7      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.11 04:11:24  36.3462   27.0597       10.2      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 04:09:49  36.3028   27.1302        9.2      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.11 04:04:18  36.4360   27.2187       14.3      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.11 03:57:20  36.3393   27.0435       10.1      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 03:41:47  36.3297   27.1230        6.1      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.11 03:33:08  36.2648   27.1137        5.0      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 03:31:32  36.3453   27.0978        6.7      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.11 03:28:12  39.3073   26.0835       10.3      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.08.11 03:18:44  36.3217   27.0995        5.5      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 03:15:43  36.2938   27.0845        5.0      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 02:55:29  36.2923   27.1070        9.1      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.11 02:42:34  36.3705   27.0608       11.9      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
'Lavazantiye şehrinin burada olduğuna inanıyorum'
'Lavazantiye şehrinin burada olduğuna inanıyorum'
Mirasını bırakmıştı... 'Hortumla dayak yedi' iddiası
Mirasını bırakmıştı... 'Hortumla dayak yedi' iddiası
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Aşı yerine tuzlu su
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Aşı yerine tuzlu su
5 yıldızlı otelde feci ölüm
5 yıldızlı otelde feci ölüm
Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem
Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem
Son depremler listesi
Son depremler listesi
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Datça beşik gibi! 14 saatte 55 deprem
Datça beşik gibi! 14 saatte 55 deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.