DATÇA'DA DEPREM OLDU

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Akdeniz - [179.60 km] Datça (Muğla)

Tarih:2024-03-25

Saat:17:25:29 TSİ

Enlem:35.07583 N

Boylam:27.46917 E

Derinlik:7.08 km

ADANA 4.0 İLE SALLANDI!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; 25 Mart saat 06:43'te Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.29 KM olarak kaydedildi.

Adana'da ise Saimbeyli ilçesinde 13:10 sularında 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7.2 km olarak belirlendi.