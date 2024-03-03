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        Haberler Gündem Son dakika deprem mi oldu? 4 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Son dakika deprem mi oldu? 4 Mart 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ülkemiz genelinde gün içinde hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla anlık olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buldu. Son verilere göre; 3 Mart sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi sallandı. İşte, 4 Mart 2024 Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 23:48 Güncelleme: 03.03.2024 - 23:48
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        • 1

          Türkiye'de, gün içinde bazıları hissedilmeyecek kadar küçük de olsa pek çok deprem yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen artçı ve bağımsız depremler anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilerek kamuoyu ile paylaşılıyor. Buna göre; son olarak Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. İşte, 4 Mart 2024 Pazartesi günü yaşanan son dakika depremler listesi...

        • 2

          MALATYA'DA DEPREM!

          Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi.

        • 3

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 08:05'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.01 km olarak ölçüldü.

          ADIYAMAN 3.7 İLE SALLANDI

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre; saat 06:20'de Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 km olarak kaydedildi.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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