Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 28 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Türkiye, dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alır. Ülkemizin yüz ölçümünün yüzde 42'si birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. 1. dereceden deprem kuşağı, tektonik çukurluklar ve aktif kırık hatları yakınındaki alanlardır. Burada meydana gelen depremler büyük ölçüde can ve mal kaybına neden olur. Bu sebeple vatandaşlar son dakika deprem haberlerini yakından takip eder. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 28 Haziran 2025 son depremler listesi...
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Deprem kuşağında bulunan Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Ülkemizde Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu diye adlandırılan üç büyük fay hattı yer alıyor. Büyük ve yıkıcı depremlere neden olabilen bu fay hatları birçok ili etkiliyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Erzincan gibi şehirler, deprem riski yüksek bölgeler arasında yer alıyor.Bu nedenle yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesini kontrol ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 28 Haziran 2025 son depremler listesi...
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AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre, bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi.
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27 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
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