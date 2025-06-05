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        Haberler Gündem Son dakika deprem haberi: Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!

        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!

        AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Akdeniz açıklarında saat 07.32'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini paylaştı. Antalya'da yaşanan depremden 45 dakika sonra yaptığı AFAD tarafından yapılan ikinci açıklamada ise Ege Denizi'nde Çanakkale Gökçeada açıklarında saat 08.18'de, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 07:45 Güncelleme: 05.06.2025 - 09:24
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        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        AA'da yer alan habere göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38.62 kilometre uzaklıktaki depremin, 67.26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        EGE DE 4.6 İLE SALLANDI

        AFAD, Antalya'da yaşanan depremden 45 dakika sonra yaptığı ikinci açıklamada, "Ege Denizi Gökçeada açıklarında saat 08.18'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi" dedi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61.27 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12.61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

        İKİ GÜN ÖNCE MARMARİS 5.8 İLE KORKMUŞTU

        Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 2 gün önce gece saat 02.17’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de paniğe neden olmuştu. Sarsıntı, özellikle kentin turistik bölgelerinden biri olan "Sakin Kent" ünvanlı Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde de güçlü şekilde hissedilmişti.

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