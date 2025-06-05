Son dakika deprem haberi: Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!

Son dakika deprem haberi: Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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AA'da yer alan habere göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38.62 kilometre uzaklıktaki depremin, 67.26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

EGE DE 4.6 İLE SALLANDI AFAD, Antalya'da yaşanan depremden 45 dakika sonra yaptığı ikinci açıklamada, "Ege Denizi Gökçeada açıklarında saat 08.18'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi" dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61.27 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12.61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. İKİ GÜN ÖNCE MARMARİS 5.8 İLE KORKMUŞTU Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 2 gün önce gece saat 02.17’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de paniğe neden olmuştu. Sarsıntı, özellikle kentin turistik bölgelerinden biri olan "Sakin Kent" ünvanlı Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde de güçlü şekilde hissedilmişti.