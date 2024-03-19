Balıkesir'de deprem! 20 Mart 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son dakika depremler listesi gündemdeki yerini koruyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden ve endişe duyan vatandaşlar son depremler listesini sorguluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, büyük bir titizlikle gün içerisinde meydana gelen son depremlere dair bilgileri paylaşıyor. Edinilen son bilgiye göre; sabah saatlerinde Balıkesir'in Dursunbey ilçesi sallandı. İşte, 20 Mart 2024 son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtları...
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Türkiye'nin coğrafi konumu sebebiyle en önemli konularından birinin deprem olması sebebiyle gün içinde yaşanan sarsıntılar yakından takip ediliyor. Son depremler listesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. İşte, 20 Mart 2024 Türkiye'de yaşanan son dakika depremler listesi...
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BALIKESİR 3.8 İLE SALLANDI!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 07.43'te Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 7.02 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
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ADIYAMAN'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 07.26'da Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.75 km olarak ölçüldü.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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