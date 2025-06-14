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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Denizli'de yıldırım, orman yangınına neden oldu! 2 hektar zarar gördü | Son dakika haberleri

        Denizli'de yıldırım, orman yangınına neden oldu! 2 hektar zarar gördü

        Denizli'nin Honaz ilçesinde düşen yıldırım orman yangınına sebep oldu. Yangın dolayısıyla 2 hektar alan kül oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:54 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:54
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        Yıldırım düştü orman yandı!
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        Denizli'nin Honaz ilçesinde 2 ayrı noktaya yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürülürken, 2 hektar alan zarar gördü.

        Sapaca Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu 2 ayrı noktada başladığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüdü.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 ilk müdahale aracı, 19 arazöz, 2 iş makinesi ve 57 personelle sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü, 2 hektarlık alan zarar gördü.

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