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        Haberler Gündem Politika DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama

        DEM Parti, İmralı Heyeti, Öcalan ziyareti sonrası açıklama yaptı. DEM Parti'den yapılan açıklamada "Kardeşlik hukuku üzerinde yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var. Türk - Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, ilişkiyi bozan tuzakları mayınları tek tek temizliyoruz, köprüleri onarıyoruz." denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 20:01 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:00
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        DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
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        DEM Parti İmralı heyeti, İmralı Adası'na yeni bir ziyaret gerçekleştirdi. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, İmralı heyetinin 18 Mayıs tarihinde İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan‘la bir görüşme gerçekleştirdiği ve Öcalan'ın kamuoyuna şu mesajı ilettiği belirtildi:

        "Sırrı Süreyya Önder ile son bir defa konuşmamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi. Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz. Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz. Heyetimiz aracılığıyla bana ve geliştirdiğimiz barış ve kardeşlik sürecine dair mesaj ve dayanışma dileklerini, mektuplarını ileten aydınlara Alain Badiou ve Slavojiek şahsında teşekkürlerimi iletiyorum. Ortak enternasyonal ve sosyalist çalışmalarda buluşmayı diliyorum."

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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