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        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti'nin komisyon üyeleri belli oldu | Son dakika haberleri

        DEM Parti'nin komisyon üyeleri belli oldu

        DEM Parti'nin Meclis'te kurulacak terörsüz Türkiye komisyonu için üye vereceği isimler belli oldu. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 09:19 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:21
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        DEM Parti'nin komisyon üyeleri belli oldu
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        DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyona ilişkin, "Komisyon üyelerimiz belirlendi. Koordinatör grup başkan vekili olarak ben, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek arkadaşlarımız bu komisyonda çalışacağız hep beraber." dedi.

        Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, farklı şehirlerde devam eden orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Yangınların sorumluluğunu sadece iklim krizine ve artan hava sıcaklığına yüklemenin "en büyük hadsizliklerden" olduğunu dile getiren Koçyiğit, en büyük sorumlunun iktidar, kurumlar ile Tarım ve Orman Bakanlığı olduğunu savundu.

        Yangınları engellemek için önlem alınmadığı gerekçesiyle iktidarı eleştiren Koçyiğit, geçmişte 24 saat içerisinde kontrol altına alınan yangınların şimdi günlerce devam ettiğini, kontrol altına alınmadığını, eş zamanlı çıkan yangınların da iş gücü ve ekipmanın bölünmesine neden olduğunu ifade etti.

        Orman Genel Müdürlüğünde ihtiyacın yarısı kadar personel sayısı bulunduğunu ileri süren Koçyiğit, orman işçisinden tasarrufun, bütün geleceği yok edeceğini belirtti.

        Konuşmasının ardından "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında Meclis'te kurulacak komisyonda DEM Parti'yi temsil edecek isimlerin sorulması üzerine Koçyiğit, sürecin "Terörsüz Türkiye" olarak isimlendirilmesine karşı olduklarını söyledi.

        Koçyiğit, "Evet, komisyon üyelerimiz belirlendi. Koordinatör grup başkan vekili olarak ben, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek arkadaşlarımız bu komisyonda çalışacağız hep beraber. Henüz resmi bildirimi yapmadık, bu hafta içi yapacağız." ifadesini kullandı.

        "Kök nedenler konuşulmadan Kürt sorununun çözülemeyeceği" görüşünü dile getiren Koçyiğit, komisyonun mutlaka demokratikleşme, barış perspektifi içermesi ve sorunları kalıcı bir şekilde çözecek bir yaklaşımla çalışması gerektiğini kaydetti.

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