DEM Partili milletvekilleri, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

DEM Partili Adalet Komisyonu üyeleri Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Van Milletvekili Zülküf Uçar ile DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ve DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, "10. Yargı Paketi"ne ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

REKLAM advertisement1

DEM Partili milletvekilleri adına konuşan Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, teklifin bugün Adalet Komisyonunda ele alındığını anımsattı.

Teklifin mevcut siyasi sürecin hassasiyetlerini gözeterek hazırlanmadığını savunan Ayan, "Buna rağmen partimizin defalarca yapmış olduğu görüşmelerde paketin kapsamının genişletilmesi, demokratikleştirilmesi ve eşitlikçi bir hale getirilmesi için yaptığımız öneriler kabul edilmemiş, değişiklikler maalesef ki yapılmamıştır." diye konuştu.

REKLAM

Teklifin, eşitlikçi, adil ve hukuka uygun olmadığını ileri süren Ayan, "Paket, Anayasa'ya aykırı, hukuki öngörülebilirlikten uzak, keyfi ve ayrımcı düzenlemeler içermektedir. Geçmiş infaz değişikliklerinden kaynaklı mağduriyetler giderilmemiştir. Adalet duygusu bir kez daha siyasal hesaplara feda edilmiştir. Bugün Türkiye'de bir adalet krizi yaşanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Halkın yıllardır umutla beklediği düzenlemelerin bir kez daha kapsam dışı bırakıldığını söyleyen Ayan, şunları kaydetti: "Başta ağır hasta mahpusların konutta infazıyla ilgili İnfaz Kanunu'nun 110'uncu maddesiyle yapılan düzenlemede, ağırlaştırılmış müebbetlere getirilen istisnanın teklif metninden çıkarılması önergesini sunacağız. Yine ağır hasta mahpuslarla ilgili, 'toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmamak' şeklinde muğlak, keyfi ve yeni ürettikleri bu maddenin çıkarılmasını isteyeceğiz. Kadın, çocuk ve yaşlılar için öngörülen özel infaz usullerinden siyasi mahpusların faydalanmasını engelleyen ayrımcı ifadelerin çıkarılması şeklinde önergelerimizi komisyonda sunacağız. Ayrıca yeni maddeler ihdas edilmesi için de teklifler sunacağız. 31 Temmuz Kovid yasasının eşitlikçi ve hukuka uygun şekilde düzenlenerek pakete dahil edilmesini, yeni bir ihdas maddesi olarak sunacağız. Ağır hasta mahpuslarla ilgili olarak, 'kesin hayati tehlike' ibaresinin çıkarılarak, 'mevcut ağır bir hastalık' şeklinde değiştirilmesini teklif edeceğiz. Komisyonun ve iktidar vekillerinin, halkın eşitlik ve adalet taleplerine kulak vermesi gerekiyor. Çoğulcu, çözümcü ve demokratik şekilde bu önerilerimiz dikkate alınarak paket kapsamında önerilerimiz için geç değil. Komisyonda da Genel Kurulda da bu değişikler yapılabiliyor."

Ayan, teklife yönelik eleştirilerini hem komisyon çalışmasında hem de Genel Kurul aşamasında yüksek sesle dile getireceklerini bildirdi.