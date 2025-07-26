DEM Parti heyetinden yapılan yazılı açıklamada, heyet olarak İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan ile 3,5 saat süren görüşme gerçekleştirildiği belirtilerek, "Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı ve siyasi parti liderleriyle heyet olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. 11 Temmuz’da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı" denildi.

Öcalan'ın da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirttiği, TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladığı aktarıldı.

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