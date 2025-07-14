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        Haberler Gündem Politika DEM heyeti, liderler turuna çıkıyor | Son dakika haberleri

        DEM heyeti, liderler turuna çıkıyor

        DEM Parti heyeti, bu hafta siyasi parti turlarına başlıyor. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, çarşamba günü MHP lideri Bahçeli, perşembe günü de CHP lideri Özel ile görüşecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 14.07.2025 - 09:07 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:17
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        DEM heyeti, liderler turuna çıkıyor
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        DEM Parti İmralı heyeti bu hafta siyasi parti turlarına başlıyor. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, çarşamba günü saat 12.00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.

        Heyet daha sonra saat 14.00'te de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

        CHP lideri Özgür Özel ile yapılacak görüşme de perşembe günü saat 13.00'te gerçekleşecek.

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