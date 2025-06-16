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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Dehşet! Yaşlı çift elektrik akımına kapıldı! | Son dakika haberleri

        Dehşet! Yaşlı çift elektrik akımına kapıldı!

        Siirt'te feci bir kaza meydana geldi. Kentin Kurtalan ilçesinde evlerinde elektrik akımına kapılan 80 yaşındaki Hüseyin K. ile 77 yaşındaki eşi Behice K. hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:45 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:53
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        Dehşet! Yaşlı çift akıma kapıldı!
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde, evlerinde elektik akımına kapılan çift yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre Beykent köyünde yaşayan Hüseyin K. (80) ve eşi Behice K'den (77) haber alamayan komşuları evlerine gitti.

        Çifti yerde hareketsiz gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, çiftin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazesi, Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Fotoğraf: İHA

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        #son dakika
        #Siirt
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