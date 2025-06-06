Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılını, kardeşliğin, demokrasinin, refahın kalkınmanın ve tüm ülkemizde barışın yüzyılı yapıncaya kadar durmadan çalışacağız. Bu yolda hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamını kucaklayacağız. Gerilimden, kavgadan, kutuplaşmadan beslenenlere prim vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "86 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız." dedi.

        AA'da yer alan habere göre AK Parti teşkilatlarının Kurban Bayramını video mesajıyla kutlayan Erdoğan, bayramın AK Parti teşkilatları ile tüm vatandaşlar, İslam alemi ve insanlık için barışa, huzura ve dayanışmaya vesile olmasını Allah'tan diledi.

        Bu güzel bayram gününde vatanı, bayrağı, milleti için toprağa düşmüş tüm şehitleri rahmetle yad eden Erdoğan, gazilerden darı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler temenni etti.

        REKLAM

        Bayramların her şeyden ve herkesten önce dünya bahçesinin çiçekleri olan çocukların bayramı olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kendi ülkemizdeki çocukların yanı sıra ümmetin çocuklarının bayramını da tebrik ediyor, her birinin bayram neşesi ile dolan gözlerinden öpüyorum. Yine bu anlamlı günde, ömrünü ülkesine, ailesine ve çocuklarına hizmetle geçirmiş, şimdi emekliliğini yaşayan tüm büyüklerimizin de bayramlarını yürekten kutluyorum.

        İsrail'in Gazze'de 20 aydır sürdürdüğü katliam, soykırım, yıkım ve vahşet politikası nedeniyle Müslümanlar olarak bu bayramı da buruk geçiriyoruz. Bir yandan Kurban Bayramı'na erişmenin bahtiyarlığını yaşarken diğer yandan enkazlar arasında, bombalar altında bayramı karşılayan Gazzeli mazlumların acısını kalbimizin derinlerinde hissediyoruz. İsrail hükumetinin insanlık dışı saldırılarına rağmen doğdukları toprakları kahramanca savunan, Gazze'ye canları pahasına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi bugün bir kez daha kemal-i hürmetle selamlıyor, bayramlarını tebrik ediyor, şehit olmuş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum."

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatından bayram boyunca, yetim, öksüz, mazlum ve mağdur çocukları özellikle hatırlamalarını, bayramın sıcaklığını onların da teneffüs etmelerine vesile olmalarını istirham etti.

        Erdoğan, hayatlarını vatanı, bayrağı ve ülkesinin bağımsızlığı için feda eden şehitlerin emanetlerini de her zaman olduğu gibi bu bayramda da ihmal etmemelerini teşkilatlardan beklediğini söyledi.

        "BOL KESEDEN VAAT DAĞITANLAR, BELEDİYE HİZMETLERİNİ DAHİ YERİNE GETİREMİYOR"

        AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak üzerlerinde gerçekten çok büyük bir mesuliyet taşıdıklarını vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan her hadise, partimizin ve ittifakımızın dayanışmasının önemini bizlere hatırlatıyor. Sadece son iki haftada, ana muhalefet cephesinde şahit olduğumuz tartışmalara bakmak bile sorumluluklarımızın ne kadar ağır, görevimizin ne kadar mühim olduğunu anlamak için ziyadesiyle yeterlidir. Daha bir yıl öncesine kadar seçimlerde bol keseden vaat dağıtanlar, bugün en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getiremiyor. Muhalefetin saplandığı popülizm bataklığını, şehirlerimizin nasıl bir uçurumun eşiğine geldiğini hep beraber ibretle takip ediyoruz. Bırakın Türkiye'yi yönetmeyi ellerindeki üç beş belediyeyi dahi skandalsız, sorunsuz, kavgasız, şaibesiz yönetme becerisi olmayan bir avuç yolsuz siyasetçinin vasalı haline gelmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bu vizyonsuzluktan kurtulması, beceriksizliğe mahkum ettikleri milyonlarca vatandaşımız gibi bizim de en samimi arzumuzdur."

        REKLAM

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin her bakımdan güvencesi olduğunun her geçen gün ortaya çıktığına dikkati çekti.

        Eğitimden adalete, dış politikadan demokrasiye tüm başlıklarla Türkiye'yi hak ettiği seviyelere ulaştıracak irade, tecrübe, birikim ve ufkun ancak kendilerinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Rusya-Ukrayna arasında dördüncü yılına giren savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin İstanbul'da yapılması bunun apaçık ispatıdır. Terörsüz Türkiye sürecinde aldığımız mesafe aynı şekilde ülkemizin kendi sorunlarına yerli, milli reçeteler üretme kabiliyetini teyit etmiştir. 86 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız.

        Bir diğer önceliğimiz olan ekonomide de enflasyon, istihdam ve ihracat tarafında çok olumlu haberler alıyoruz. Büyüme ve ihracat rakamlarından sonra salı günü açıklanan enflasyon verilerinde de hedeflerimizle uyumlu gittiğimizi gördük. Şunu, sizlerle birlikte tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Türkiye Yüzyılını, kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm ülkemizde barışın yüzyılı yapıncaya kadar durmadan çalışacağız. Bu yolda hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamını kucaklayacağız. Gerilimden, kavgadan, kutuplaşmadan beslenenlere prim vermeyeceğiz. Bilhassa, bu mübarek günlerde kapısı çalınmadık, kalbi fethedilmedik, hali hatırı sorulmadık hiç kimseyi bırakmayacağız. Hep beraber bu anlayışla millete hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kesilen kurbanların ve şu anda kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirenlerin ibadetlerinin kabul olmasını Allah'tan niyaz etti.

        Ülkenin ve milletin huzurlu bir bayram geçirmesi için görevi başında bulunan güvenlik kuvvetleri ve tüm kamu personeline teşekkür eden Erdoğan, "Allah bizi nice bayramlara, bayram gibi bayramlara eriştirsin diyor, Kurban Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Habertürk Anasayfa