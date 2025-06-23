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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'daki kilise saldırısı hakkında, "Menfur terör saldırısını lanetliyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı diliyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 09:05 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:13
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin taşeron terör örgütleriyle yeni istikrarsızlık ortamına çekilmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam’ın Duveyla bölgesindeki Mar İlyas Kilisesi’ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

        Erdoğan şunları söyledi:

        "Suriye’nin başkenti Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum.

        Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükûmetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

        Suriye’nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükûmetinin yanındayız.

        Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye’nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz.

        Suriye hükûmetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz."

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