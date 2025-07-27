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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları paylaşım | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları ile ilgili, "Halihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin orman çalışanımız, 132 bin gönüllümüzle teyakkuz halindeyiz. Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 15:27 Güncelleme: 27.07.2025 - 15:41
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        Orman yangınları paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarına karşı Yeşil Vatan'ı korumak için 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanı ve 132 bin gönüllüyle birlikte gece gündüz teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.

        Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin orman yangınlarına karşı havadan ve karadan büyük bir mücadele yürüttüğünü belirtti.

        "Yeşil Vatan'ımızı korumak için halihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz halindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız şekilde, büyük bir hassasiyetle, özveriyle ve fedakarlıkla sürdürmektedir." ifadelerine yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük. Yeşil Vatan'ımızın farklı bölgelerinde devam eden ve en kısa sürede hayırlı haberler almayı dilediğimiz yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum. Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun."

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