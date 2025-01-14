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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsak Haleva için başsağlığı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsak Haleva için başsağlığı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın vefatı dolayısıyla Türk Yahudi Toplumu eş başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh'e başsağlığı diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 12:31 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:35
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        İsak Haleva için başsağlığı mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu eş başkanları Kohen ve İbrahimzadeh ile telefonda görüştü.

        Erdoğan, görüşmelerde, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğini iletti.

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