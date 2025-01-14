Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsak Haleva için başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın vefatı dolayısıyla Türk Yahudi Toplumu eş başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh'e başsağlığı diledi
Giriş: 14.01.2025 - 12:31 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu eş başkanları Kohen ve İbrahimzadeh ile telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmelerde, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğini iletti.
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