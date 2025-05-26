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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Görevini kötüye kullanan, milletin taleplerine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun bir parçası olan, kamunun kaynaklarını israf eden kimsenin gözünün yaşına bakmadık bundan sonra da bakmayız." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 14:57 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:24
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        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sözlerimin hemen başında sizlerin şahsında tüm kamu görevlilerimizin etik gününü tebrik ediyorum. Etik haftası boyunca yapılacak çalışmaların ve düzenlenecek etkinliklerin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kamu Görevlileri Etik Kurulu, eğitim, seminer ve panellerle kamu görevlilerine etik merkezli eğitimler veriyor.

        "KAMUDA ETİK BİLİNÇ YAYGINLAŞACAK"

        228 bin 922 kamu görevlisi etik eğitimi aldı. Bunları kamu hizmetlerinde verimlilik açısından çok değerli buluyorum. Etik kurulumuzun tüm mensuplarına teşekkürlerimi iletiyorum. Kamuda etik bilinç yaygınlaşacak. Ülkemizde etik bilincin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Değer ve ilkelerin benimsenmesi için faaliyetler düzenliyoruz.

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        Türkiye Cumhuriyeti geleneği olan bir devlettir. Devlet tecrübemiz iki bin yılı aşmaktadır. Örfü atiye nakleden ruh milli şuurda mahfuzdur. Devlet yönetimi ve kamu hizmeti sağlanmasında liyakate verilen önem büyük rol oynuyor.

        "YETKİLER MİLLETİN EMANETİDİR"

        Makamlar gelip geçicidir. Yetkiler milletin emanetidir. Kamunun yararı diğer her şeyin üzerindedir. Görevini kötüye kullanan, milletin taleplerine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun bir parçası olan, kamunun kaynaklarını israf eden kimsenin gözünün yaşına bakmadık bundan sonra da bakmayız.

        "HAK VE HUKUKUN ÇİĞNENMESİNE İZİN VERMEYİZ"

        Kamu yararı her şeyin üzerindedir. Hak ve hukukun çiğnenmesine izin vermeyiz. Koltuğundan güç alarak vatandaşa zulmeden hiç kimseye müsamaha göstermeyiz. Her vatandaşımızın kamu hizmetlerinden eşit bir biçimde yararlanması en önemli önceliğimizdir. Arzu edilen devlet modelinin olgunlaştırılması noktasında büyük mesafeler kaydettik.

        "MİLLET İLE DEVLET ARASINDAKİ DUVARI YIKTIK"

        CİMER'e 2024'te 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. CİMER, katılımcı yönetim anlayışımızın sembolü oldu. Millet ile devlet arasındaki duvarı yıktık."

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