Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bahçe kapısında karşıladı.

Karşılamanın ardından Erdoğan ve Bahçeli, ikili görüşmeye geçti. Saat 16.30'da başlayan görüşme sona erdi. Görüşme 40 dakika sürdü.

PALTO ESPRİSİ

DHA'nın haberine göre görüşme sonrası Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bahçe kapısına kadar eşlik etti. Konutun kapısından çıkarken kaban giymeden kendine eşlik eden Bahçeli'yi işaret eden Erdoğan, esprili bir dille "Devlet Bey ile delikanlılık farkı" dedi. Erdoğan ayrıldıktan sonra konutuna dönen Bahçeli, bir süre sonra MHP Genel Merkezi'ne geçmek üzere evden çıktı.