İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" suçlarına yönelik son 3 gündür devam eden operasyonlarda; 190 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden "ürün bedeli, dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama/kapora, kiralık bungalov ve ürün satışı" adı altında vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

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Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı: "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; Erzurum, Konya, Eskişehir, Sakarya, Gaziantep, Ankara, Mersin, Burdur ve Kocaeli merkezli Karabük, İstanbul, İzmir, Ordu, Batman, Adana, Mardin, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şırnak, Bitlis, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Antalya, Hatay, Kilis, Aydın, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale ve Adıyaman olmak üzere toplam 31 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklamak ve Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yaklaşık 15 milyon TL’lik 10 adet otomobile el konuldu. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." Kız çocuğuna cinsel istismar! Sapık tutuklandı! Haberi Görüntüle