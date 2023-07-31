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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Cihangir’de esnaf kavgası! Ateş açılınca ortalık karıştı

        Cihangir’de esnaf kavgası! Ateş açılınca ortalık karıştı

        İstanbul Cihangir'de iki esnaf arasında kavga çıktı. Kavgada sandalye ve küllükler havada uçuşurken, motosikletli bir kişinin havaya ateş açması sonrası kavga daha da büyüdü. İki esnaf birbirinden şikayetçi oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:33
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        Cihangir'de esnaf kavgası!
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        Cihangir’de iki esnaf arasında başlayan tartışma ayaklı küllük ve sandalyeli kavgaya dönüştü. Kavga esnasında motosikletli bir şahıs ise havaya ateş açınca ortalık bir anda karıştı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, hafif yaralanan iki esnaf tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

        Beyoğlu Cihangir’de geçtiğimiz ay saat 22.30 sıralarında yaşanan olayda, semtte emlakçılık ve tekel bayii işletmeciliği yapan Veysel Y. ile Özkan T. kaldırımda karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmada sinirler gerilince taraflar birbirini itmeye başladı. Bir anda kavgaya dönüşen olayda, taraflardan biri kaldırımdaki sandalyeyi kaparak diğerine fırlattı.

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        HAVAYA ATEŞ AÇILINCA ORTALIK KARIŞTI

        Tarafların birbirine girdiği kavgada sandalye fırlatılan esnaf da eline ayaklı küllük alarak kendini savunmaya çalıştı. Kavgaya karışan taraflar birbirinden ayrıldığı esnada ise sokaktan geçen motosikletli bir şahıs havaya ateş açınca ortalık bir kez daha karıştı. Neye uğradığını şaşıran sokaktakiler etrafa kaçıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

        POLİS İKİ ESNAFI GÖZALTINA ALDI

        Öte yandan kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolundan yaralanan Özkan T.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine, baldırından yaralanan Veysel Y. ise Fatih’teki İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        KAVGACI İKİ ESNAF BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Hayati tehlikeleri bulunmayan iki esnaf taburcu olmaları sonrasında gözaltına alındı. Birbirlerinden şikayetçi olan iki esnaf, ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Motosikletle geçerken havaya ateş açan şahsı ise yakalama çalışmaları sürüyor.

        #cihangir kavga
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