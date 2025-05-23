CHP'de TBMM 28'nci Yasama Dönemi 2'nci yarısında görev yapacak grup başkan vekilleri, Meclis Başkan Vekili ve katip üyeleri belli oldu. Gülizar Biçer Karaca yerine Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Meclis Başkan Vekili seçildi.

CHP, TBMM'de gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısında; 28'nci Yasama Dönemi'nin 2'nci yarısında görev yapacak grup yönetimi ile Meclis Başkanlık Divanı üyelerini seçti.

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Buna göre; TBMM Genel Kurulu'nda Gezi davasından hüküm giyen Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğu kararını okutan Gülizar Biçer Karaca'nın yerine Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Meclis Başkan Vekili seçildi.

Grup başkan vekilleri Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Ankara Milletvekili Murat Emir yeniden seçildi. TBMM İdare Amiri Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan yerine Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, katip üyeler ise Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar oldu.