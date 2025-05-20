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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Özgür Özel, TBB Başkanı Erdinç Sağkan ile görüştü | Son dakika haberleri

        CHP lideri Özgür Özel, TBB Başkanı Erdinç Sağkan ile görüştü

        CHP lideri Özgür Özel, genel merkezde TBB Başkanı Erdinç Sağkan ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:40 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:40
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        Özel, TBB Başkanı ile görüştü
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ı kabul etti.

        Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, TBB Başkanı Sağkan ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezindeki makamında kabul etti.

        Görüşmede Özele, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci eşlik etti.

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