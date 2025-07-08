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        Haberler Gündem Politika Son dakika: 12 askerin şehit olması! Özgür Özel: Meclis'e taşıyacağız | Son dakika haberleri

        12 askerin şehit olması! Özgür Özel: Meclis'e taşıyacağız

        CHP lideri Özgür Özel, Kuzey Irak'ta bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazından zehirlenerek 12 askerin şehit olması hakkında, "Defin işlemleri tamamlandıktan sonra konuyu Meclis'e getireceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 13:36 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:08
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        12 askerin şehit olması! "Meclis'e taşıyacağız"
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor. Özel'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "12 evladımızın şehit olması milletimizin yüreğini yaktı. Çok sayıda soru var. Bir ihmal, hatalar zinciri olduğu değerlendiriliyor. Defin işlemleri tamamlandıktan sonra konuyu Meclis'e getireceğiz. Konunun uzmanları, meselenin Meclis eliyle araştırmaya değer olduğunu, bunu ancak Meclis'in üzerine gidilirse cevaplar alınabileceğini söylüyorlar. Bütün partilerden destek bekliyoruz. Türk milleti bu konudan kaçmaz.

        KARTALKAYA DAVASI

        Bugün CHP milletvekillerinin bir kısmı Kartalkaya davasını izliyor. 36'sı çocuk ve bebek, 78 canımızı kaybetmiştik. Kültür Bakanlığı denetlemeye yetkili tek kurum. Onlar sorumlu. O raporu paylaştık, 'rapor korsan' dediler. Bir korsanlık faaliyeti varsa, 3 gün görevlendirme kağıdı elimizde olan, bilirkişilerin yazdığı rapor meşrudur. Ona korsan diyen Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin yaptığı iş adalete korsanlıktır, adaleti çalmışlardır. Hiçbir kurum, kişi yargılanmaktan muaf olamaz ama adil ve hızlı yargılanmanın takipçisi olacağız. Dava boyunca milletvekillerimiz orada olacak.

        Zeytin yasası var. Zenginlerin kesecekleri zeytinleri koordinatlarla belirlediler. Meclis kapanmadan yasayı çıkarmak isteyecekler. Biz AYM'ye giderken ağaçlar kesilecek, maden araması başlayacak. 9 ay sonra AYM karar verecek ama iş işten geçmiş olacak.

        3 BELEDİYEYE OPERASYON

        Önce Saraçhane'de başlayan sonra her hafta sonu bir Anadolu iline yayılan mücadeleyi sürdürüyoruz. 5 Temmuz günü yeni bir utancı yaşattılar. 3 belediye başkanımızı Zeydan Karalar'ı, Abdurrahman Tutdere'yi, Muhittin Böcek'i şafak operasyonuyla gözaltına aldılar. Hiç hak etmedikleri muameleyle gözaltına aldılar.

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