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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: CHP'li Özgür Çelik'e soruşturma | Son dakika haberleri

        CHP'li Özgür Çelik ifadeye çağrıldı

        CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüpheli ifadeye çağırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:24 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:49
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        CHP'li Özgür Çelik ifadeye çağrıldı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

        AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüphelinin ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği öğrenildi.

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