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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'li milletvekillerinden "geri adım atmayacağız" açıklaması | Son dakika haberleri

        CHP'li milletvekillerinden "geri adım atmayacağız" açıklaması

        CHP'li milletvekilleri, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in, cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun ve hukuksuz bir biçimde gözaltına alınan, tutuklanan seçilmiş tüm belediye başkanlarımızın yanındayız" açıklaması yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 10:56 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:56
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        CHP'li vekillerden 'geri adım atmayacağız' mesajı
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        CHP'li milletvekillerinin ortak açıklamasında, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in, cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun ve hukuksuz bir biçimde gözaltına alınan, tutuklanan seçilmiş tüm belediye başkanlarımızın yanındayız." ifadesine yer verildi.

        CHP milletvekillerinin tamamının imzasının yer aldığı açıklamada, iktidarın politikaları sonucunda ekonomik ve demokrasi krizinin yaşandığı, yurttaşın seçme ve seçilme hakkına "darbe" yapıldığı ileri sürüldü.

        "Darbenin sadece belediye başkanlarına değil, o başkanları seçen milyonlarca yurttaşın iradesine yapıldığı" savunulan açıklamada, seçmen iradesinin yok sayıldığı, anayasa ve yasaların çiğnendiği iddia edildi.

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        Belediye başkanlarının hukuksuz bir biçimde gözaltına alındığı, hukuki gerekçeler olmaksızın tutuklandığı öne sürülen açıklamada, "Bu saldırıların sadece partimize yönelik değil, Cumhuriyet'imize, demokrasi geleneğimize ve kazanımlarımıza da yönelik olduğu ortadadır." ifadesine yer verildi.

        CHP'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ve Kuvayı Milliye'nin devamı olarak kurulan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bizler, bağımsızlığı karakterinin özü yapmış bir geleneğin temsilcileriyiz. CHP, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini, laikliği, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini, sosyal devleti, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi ve insan onuruna uygun barışçıl ve hakça bir dünya düzeninin kurulmasını vazgeçilmez temel ilkeleri olarak kabul eder. Saray rejimine karşı, CHP'ye ve demokrasiye saldırılar karşısında CHP milletvekili grubu olarak dimdik ayaktayız, asla ödün vermeyeceğiz, geri adım atmayacağız, Genel Başkanımız Özgür Özel'in, cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun ve hukuksuz bir biçimde gözaltına alınan, tutuklanan seçilmiş tüm belediye başkanlarımızın yanındayız. Bu kirli düzene teslim olmayacağız. Halkın iradesine en güçlü bir biçimde sahip çıkacağız. Demokrasiyi ve adaleti tüm kurum ve kurullarıyla birlikte mutlaka tesis edeceğiz."

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