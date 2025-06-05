CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianame, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderildi.

DHA'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023'te yapılan CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 10 Şubat 2025'te soruşturma başlattı.

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Soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 12 kişi şüpheli sıfatıyla, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise müşteki olarak yer aldı.

12 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Oylamaya hile karıştırdığı iddia edilen sanıklar hakkında 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası ve alacakları ceza süresince siyaset yasağı konulması talep edildi.

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, CHP kurultayına ilişkin hazırlanan iddianameyi, 'rüşvet' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek ağır ceza mahkemesine gönderdi.