Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'den soruşturma açıklaması | Son dakika haberleri

        CHP'den soruşturma açıklaması

        İstanbul'da devam eden 4 ayrı yolsuzluk soruşturması sonrası CHP, İstanbul'da olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İfade süreçleri devam eden yol arkadaşlarımızın süreçlerini takip edeceğiz. Üç belediyemizde de kararlı bir biçimde partililerimiz orada olmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 14:33 Güncelleme: 31.05.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'den soruşturma açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, "Biz, buradan toplandığımız heyetimizle birlikte Avcılar Belediyemizi, Büyükçekmece Belediyemizi ve Gaziosmanpaşa Belediyemizi ziyaret edeceğiz." dedi.

        Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından parti yöneticileri ve bazı milletvekilleriyle il başkanlığı binasında toplantı yaptı.

        Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Çelik, oluşturulacak heyetlerle başkanları gözaltına alınan belediyeleri ziyaret edeceklerini söyledi.

        Çelik, ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne de gideceklerini dile getirerek, "Biz, buradan toplandığımız heyetimizle birlikte Avcılar Belediyemizi, Büyükçekmece Belediyemizi ve Gaziosmanpaşa Belediyemizi ziyaret edeceğiz. Her heyetimizde milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, kadın ve gençlik yöneticilerimiz olacaklar." diye konuştu.

        Şu anda Avcılar, Gaziosmanpaşa ile Büyükçekmece'de belediye önünde partililerin, bazı siyasi partilerin yöneticilerinin ve yurttaşların bulunduğunu kaydeden Çelik, "Şimdi buradaki heyetlerde oraları ziyaret ettikten sonra saat 15.00'te bu heyetimizle birlikte Vatan Caddesi'nde olacağız. Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde, Emniyet Müdürlüğü'nde ifade süreçleri devam eden yol arkadaşlarımızın süreçlerini takip edeceğiz. Üç belediyemizde de kararlı bir biçimde partililerimiz orada olmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Habertürk Anasayfa