CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, "Biz, buradan toplandığımız heyetimizle birlikte Avcılar Belediyemizi, Büyükçekmece Belediyemizi ve Gaziosmanpaşa Belediyemizi ziyaret edeceğiz." dedi.

Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından parti yöneticileri ve bazı milletvekilleriyle il başkanlığı binasında toplantı yaptı.

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Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Çelik, oluşturulacak heyetlerle başkanları gözaltına alınan belediyeleri ziyaret edeceklerini söyledi.

Çelik, ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne de gideceklerini dile getirerek, "Biz, buradan toplandığımız heyetimizle birlikte Avcılar Belediyemizi, Büyükçekmece Belediyemizi ve Gaziosmanpaşa Belediyemizi ziyaret edeceğiz. Her heyetimizde milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, kadın ve gençlik yöneticilerimiz olacaklar." diye konuştu.

Şu anda Avcılar, Gaziosmanpaşa ile Büyükçekmece'de belediye önünde partililerin, bazı siyasi partilerin yöneticilerinin ve yurttaşların bulunduğunu kaydeden Çelik, "Şimdi buradaki heyetlerde oraları ziyaret ettikten sonra saat 15.00'te bu heyetimizle birlikte Vatan Caddesi'nde olacağız. Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde, Emniyet Müdürlüğü'nde ifade süreçleri devam eden yol arkadaşlarımızın süreçlerini takip edeceğiz. Üç belediyemizde de kararlı bir biçimde partililerimiz orada olmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.