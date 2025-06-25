"Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10'uncu Yargı Paketi'yle denetimli serbestlik sisteminde yeni bir döneme geçildiğini belirterek, "Toplumumuzda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı amaçladık. Cezası az olan hükümlüler de dahil olmak üzere bütün hükümlülerin, aldıkları cezanın koşullu salıverilme tarihine kadarki süresinin en az 10'da 1'ini ceza infaz kurumunda geçirmeleri gerekmektedir" dedi.

REKLAM advertisement1

DHA'nın haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulucanlar Cezaevi Müzesi Toplantı Salonu'nda 'Ceza Hukukçuları ile Akademik Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Tunç'un yanı sıra programa Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ile bakanlık mensupları, akademisyenler ve davetliler katıldı. Bakan Tunç, 2005 yılında ceza adalet sistemine dahil edilen denetimli serbestlik hizmetlerinin, 20'nci yılını doldurduğunu belirtti.

Bu kapsamda, 'Denetimli Serbestlik 20'nci Yıl Bölge Toplantıları' başlığı altında ülke genelinde toplantılar gerçekleştirildiğini ifade eden Tunç, "Elazığ, İzmir ve İstanbul'da toplantılar yapıldı. Toplantılarda denetimli serbestlik sistemimizin gelişimini gözden geçiriyor, geleceğe yönelik adımlarımızı planlıyor ve daha güçlü bir sistem inşa etmek için görüş alışverişinde bulunuyoruz. Denetimli serbestlik sisteminin 20 yıllık birikimi ışığında gerçekleştirilen bu toplantıya, ülkemizin önde gelen üniversitelerinden ceza hukuku alanında yetkin akademisyen hocalarımızın katılımı, bizler için son derece kıymetlidir. Bu yüksek düzeyli katılım, denetimli serbestlik uygulamalarının bilimsel temelde değerlendirilmesi, gelişime açık yönlerinin tespit edilmesi ve sistemin insan haklarına dayalı yapısının güçlendirilmesi açısından bizlere yol gösterici katkılar sunacaktır. Ulucanlar, Sinop ve Diyarbakır Cezaevi gibi bir dönem acıların ve ağır hatıraların mekanı olan yerler bugün panellere, kültürel etkinliklere, demokrasiye ve ortak belleğe ev sahipliği yapan kültür merkezlerine dönüştü. İşte bu nedenle, adaletin insan odaklı yüzünü temsil eden denetimli serbestlik sistemini, tam da böylesine simgesel bir mekanda ele alıyor olmamızı ayrıca kıymetli buluyorum" dedi.

"8 MİLYON 464 BİN KARAR İNFAZ EDİLDİ" Denetimli serbestliğin cezasızlık olmadığına dikkat çeken Bakan Tunç, "Aksine bu sistem, kişinin toplumla uyum içinde yaşamaya devam etmesini amaçlayan etkin bir infaz yöntemidir. Denetimli serbestlik sistemiyle 2005'ten bugüne kadar; 8 milyon 464 bin karar infaz edilmiş, 3 milyon 628 bin iyileştirme faaliyeti yürütülmüş, 1 milyon 478 bini bağımlılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş, 1 milyon 449 bin yükümlü kamuya yararlı işlerde görevlendirilmiş, 74 bin yükümlüye ayni ve nakdi yardım sağlanmış, 71 bin yükümlü elektronik izleme sistemiyle takip edilmiş, çevreci faaliyetlerle 2 milyon 400 bin fidan toprakla buluşturulmuştur. Hükümlüler, denetimli serbestlik faaliyetleri kapsamında park, bahçe, mezarlık bakımından, ağaç dikimi ve yeşil alanların düzenlenmesine, yaşlı bakım hizmetlerinden, sosyal yardım dağıtımına, okul, cami gibi kamu binalarının bakım onarım hizmetlerinden, mesleki becerisine göre uzmanlaştığı işlere kadar çeşitli alanlarda görev almaktadırlar. Yine 160'tan fazla üniversiteyle iş birliği protokolleri imzalayarak; bireysel danışmanlıklardan grup terapilerine, bağımlılıkla mücadele programlarından kamu yararına çalışmalara kadar birçok alanda faaliyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

10'uncu Yargı Paketi'yle, denetimli serbestlik sisteminde yeni bir döneme geçildiğine işaret eden Bakan Tunç, "Toplumumuzda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı amaçladık. Değişiklikle cezası az olan hükümlüler de dahil olmak üzere bütün hükümlülerin, aldıkları cezanın koşullu salıverilme tarihine kadarki süresinin en az 10'da 1'ini ceza infaz kurumunda geçirmeleri gerekmektedir. Daha öncesinde 2 yıl ceza alan birinin 1 yıl koşullu salıverilme, 1 yıl da denetimli serbestlik uygulandığı için cezaevine girmemesi cezasızlık algısına neden olmaktaydı. Yeni düzenlemeyle 2 yıl ceza alan, koşullu salıverilme tarihine kadarki sürenin 10'da 1'ini, yani en az 36 gününü ceza evinde geçirmek durumunda kalacak. 1 yıl ceza alan hükümlü, cezasının en az 18 gününü cezaevinde geçirmek durumunda kalacak" diye konuştu.