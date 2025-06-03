Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yeniden ivme kazanan yeni anayasa çalışmalarında komisyon çalışmaları yarın başlıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Yılmaz, komisyonun çalışma esaslarına ilişkin detayları paylaşarak ilk toplantıda çalışma usullerinin belirleneceğini belirtti. Yılmaz, toplumun farklı kesimleriyle iletişim kurulacağına işaret etti.

"TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİYLE İLETİŞİM KURULACAK"

Yılmaz, "Anayasa komisyonu kapalı bir yapıda değil, geniş bir istişare zemininde çalışacak. Milletvekillerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olacak. Mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak. Komisyon, sürece siyasi ve hukuki düzeyde nezaret edecek. Genel çerçeveyi belirlerken farklı uzmanlık alanlarından da katkı alacak. Bu kapsamda çalıştaylar da gündemimizde. Hangi yöntem faydalı olacaksa o tercih edilecek. Bu konuda bir sınırlamamız yok." diye konuştu.

"TEK BİR PARTİNİN YÜRÜTECEĞİ SÜREÇ DEĞİL"

Diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortak sonuç çıkmasının hedeflendiğini ifade eden Yılmaz, "Bu komisyon parti idaresinin, Meclis'in ve hükümetin temsil edildiği bir yapı şeklinde oluşturulmuş durumda. Bu, elbette diğer paydaşların sürece katkı vermeyeceği anlamına gelmiyor. Tek bir partinin tek başına yürütebileceği bir süreç değil. Tüm partilerin ortak sorumluluğu var. Komisyon olarak katkı alabileceğimiz kesimlere ziyaretlerimiz de olacak. Diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortaya ortak bir sonuç çıkmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KOMİSYON ÇALIŞMALARINA KATILMASI BEKLENİYOR Yılmaz, sürece birçok kesimin katkı sunmasını hedeflediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da komisyon çalışmalarına zaman zaman katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan 11 kişilik anayasa komisyonunun ilk toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. İlk toplantıda çalışma usulüne ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Çalışmalar bayram sonrasında derinleşecek.