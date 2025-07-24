İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme’de, Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesinin ciddi oranda düşmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde belirli saat aralıklarında su kesintileri uygulanacak.

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Turistik ilçe olan Çeşme’nin su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda, su seviyesi kritik seviyelere geriledi. Kurak geçen kış ve ilkbahar aylarının ardından yaz aylarında da yeterli yağışın alınamaması, barajdaki doluluk oranını ciddi şekilde etkiledi. Son verilere göre, barajda su seviyesi yüzde 12’ye kadar düştü. Bu seviyenin, Çeşme’nin yalnızca yaklaşık 10 günlük su ihtiyacını karşılayabileceği belirtiliyor.

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Özellikle sıcak havaların etkisiyle su tüketiminin arttığı bu dönemde, barajdaki su kaybının daha da hızlanabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer, mevcut suyun daha uzun süre yetecek şekilde kullanılabilmesi amacıyla bazı tedbirlerin devreye alınacağını belirtti.

Bu kapsamda, ilk etapta gece saat 23.00 ile sabah 06.00 arasında su kesintisi uygulanması planlanıyor. Uygulamanın yeterli olmaması halinde ise kesintilerin gündüz saatlerine de kaydırılabileceği bildirildi. Alınan önlemlerin su tüketimini azaltarak kaynakların korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi, yaşanan su sıkıntısına karşı koordineli bir şekilde harekete geçerken, vatandaşlara da su tasarrufu konusunda duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu. İZSU'DAN AÇIKLAMA İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU planlı su kesintileri hakkında açıklama yaptı. İZSU'dan yapılan açıklama şöyle: "İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle Çeşme’de su kesintisine başlayacağını duyurdu. 25 Temmuz’dan itibaren her gece 23.00-06.00 saatleri arasında ilçenin tamamında periyodik kesinti uygulanacak. İZSU Genel Müdürlüğü ise vatandaşları su tasarrufuna davet etti. İzmir’in turizm ilçesi Çeşme’de, su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İZSU zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yaşanan kuraklık, azalan yağışlar ve yaz sezonuyla birlikte artan nüfusun etkisiyle, ilçedeki su ihtiyacının mevcut kaynaklarla karşılanmasında kritik bir noktaya gelindiğini duyurdu. Bu kapsamda İZSU tarafından alınan kararla, 25 Temmuz 2025 Cuma günü saat 23.00 ile 26 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00 arasında olmak üzere, Çeşme genelinde 7 saatlik zorunlu su kesintisi uygulanacak. Açıklamada, bu uygulamanın sonraki günlerde de aynı saat aralıklarında periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi.

%5’İN ALTINA GERİLEDİ İlçenin ana su kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda su rezervi %5’in altına geriledi. Artan su tüketimi, iklim değişikliğinin etkilerinin yanı sıra özellikle yaz aylarında su ihtiyacı pik seviyelere ulaştı. VATANDAŞLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu sürecin hem mevcut su kaynaklarının korunması hem de altyapının dengelenmesi açısından kaçınılmaz olduğunu vurgularken, vatandaşlara su tasarrufu konusunda azami duyarlılık çağrısında bulundu. Yetkililer, “Su artık daha kıymetli. Çeşme’de yaşayan tüm vatandaşlarımızdan bu geçici sürece destek vermelerini ve günlük yaşamlarında tasarruflu kullanım alışkanlıklarını benimsemelerini önemle rica ediyoruz. Suyumuzu birlikte koruyacağız” dedi."