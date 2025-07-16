Çelik'ten Özel'e tepki: Siyasi adaptan yoksun
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği sözler her türlü siyasi adaptan ve ahlaki tutumdan yoksundur. Cumhurbaşkanımızın sözlerinin ve iradesinin kıymetini milletimiz ve tüm dünya takdir etmiştir. Özgür Özel'in ve benzerlerinin bu kıymeti anlayacak siyasi kabiliyeti ve kapasitesi yoktur." açıklamasında bulundu
Giriş: 16.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:32
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