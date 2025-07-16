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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Çelik'ten Özel'e tepki: Siyasi adaptan yoksun | Son dakika haberleri

        Çelik'ten Özel'e tepki: Siyasi adaptan yoksun

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği sözler her türlü siyasi adaptan ve ahlaki tutumdan yoksundur. Cumhurbaşkanımızın sözlerinin ve iradesinin kıymetini milletimiz ve tüm dünya takdir etmiştir. Özgür Özel'in ve benzerlerinin bu kıymeti anlayacak siyasi kabiliyeti ve kapasitesi yoktur." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:32
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