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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğlulları ile Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiler.
Ayrıca Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahürat", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" ile "talimatlara aykırı hareketi"; Beşiktaş ise "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle PFDK'lık oldu.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 21.12.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu FATİH TERİM'in 21.12.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonunda yapmış olduğu röportajdaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 22.12.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.12.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 22.12.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin 23.12.2019 tarihinde basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi ADNAN DALGAKIRAN'ın 22.12.2019 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi ERDAL TORUNOĞULLARI'nın 23.12.2019 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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