MAÇ SONUCU | 52 Orduspor FK: 2 - Osmaniyespor Futbol Kulübü: 1
Nesine 3. Lig 3. Grup'ta 52 Orduspor FK ile Osmaniyespor Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı
Nesine 3. Lig 3. Grup'ta 52 Orduspor FK ile Osmaniyespor Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı
Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle duyurulan ve yarım sezonu kapsayan anlaşma doğrultusunda HT Spor, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve ikinci yarıları bugün başlayacak olan iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.
İmzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçilecek. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak. Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.
HAFTANIN MAÇLARI BELİRLENDİ
Nesine 2. Lig 18. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 16. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 6 maç belirlendi.
18 Ocak 2025 Cumartesi
Nesine 3. Lig 3. Grup
14.00 52 Orduspor FK - Osmaniyespor Futbol Kulübü (HT Spor TV)
19 Ocak 2025 Pazar
Nesine 2. Lig Beyaz Grup
13.30 GMG Kastamonuspor - Fethiyespor (HT Spor Youtube)
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup
14.00 Karaman Futbol Kulübü - Çimentaş Elazığspor (HT Spor TV)
Nesine 3. Lig 1. Grup
14.00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Karşıyaka (HT Spor Youtube)
Nesine 3. Lig 2. Grup
14.00 Muğlaspor Kulübü - Yurt Et Amasyaspor Futbol Kulübü (HT Spor Youtube)
Nesine 3. Lig 4. Grup
14.00 Niğde Belediyesi Spor - Mardin 1969 Spor (HT Spor Youtube)