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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Canan Kaftancıoğlu davası 11 Aralık’a ertelendi | Son dakika haberleri

        Canan Kaftancıoğlu davası 11 Aralık’a ertelendi

        CHP Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 2023 seçimlerinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle "Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı.  

        Giriş: 29.05.2025 - 11:39 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:39
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        Kaftancıoğlu davası 11 Aralık'a ertelendi
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        CHP Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kolluk görevlilerini hedef aldığı iddia edildi. Savcılık Kaftancıoğlu hakkında "Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

        “EMNİYETİ VE JANDARMAYI İTİBARSIZLAŞTIRANLARA SÖYLEDİM”

        İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Canan Kaftancıoğlu sanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı. Aylık gelirinin yaklaşık 100 bin TL olduğunu belirten Kaftancıoğlu, “Seçim günü kolluk kuvvetlerinin oluşturdukları mükerrer görev kağıtlarıyla oy kullandıkları üzerine bilgi gelmesiyle yapmış olduğum paylaşım. Tweet Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarmaya yönelik değildi. Bu kurumları itibarsızlaştıran çalışanlarına yönelik attım. İşini düzgün yapanları kişileri rencide edeceğini düşünerek birkaç dakika sonra silmiştim. Bu hususta bir açıklama yaptım.” dedi.

        ERTELENDİ

        Mahkeme, Kaftancıoğlu’nun duruşmalardan vareste tutulmasına, tevsi tahkikat taleplerin celse arasında değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı 11 Aralık’a erteledi.

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