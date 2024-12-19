Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: İstanbul ve Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        İstanbul ve Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 08:02 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boğazlarda gemi geçişlerine sis engeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gece yarısı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 02.05 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

        Boğazda etkili olan sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

        İSTANBUL BOĞAZI DA KAPANDI

        İstanbul Boğazı'nda oluşan sis nedeniyle gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

        İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        Asgari ücrette kritik gün
        Asgari ücrette kritik gün
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Susam tohumlarında ‘Salmonella’ kuru incirde ‘Okratoksin A’ tehlikesi
        Susam tohumlarında ‘Salmonella’ kuru incirde ‘Okratoksin A’ tehlikesi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Spagetti çocuklar devri
        Spagetti çocuklar devri
        Rize ve Artvin için kritik uyarılar! Sağanak, kar ve fırtına
        Rize ve Artvin için kritik uyarılar! Sağanak, kar ve fırtına
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        12 yaşındaki kız çocuğu bulundu
        12 yaşındaki kız çocuğu bulundu
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Habertürk Anasayfa