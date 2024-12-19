Gece yarısı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 02.05 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Boğazda etkili olan sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

İSTANBUL BOĞAZI DA KAPANDI

İstanbul Boğazı'nda oluşan sis nedeniyle gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.