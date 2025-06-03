Son dakika: Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanları ne ifade verdi? 25 daire ve 5 milyon liralık bağış sorusu | Son dakika haberleri

Son dakika: Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanları ne ifade verdi? 25 daire ve 5 milyon liralık bağış sorusu | Son dakika haberleri

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar Belediye Başkanı Çaykara, “Rüşvet, Malvarlığı Değerlerini Aklama, İhaleye Fesat Karıştırma” suçlamasıyla, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün “Rüşvet ve İrtikap, Nüfuz Kullanma” suçlamasıyla gözaltına alındı.

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“İDDİA EDİLEN KONULARLA İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİM”

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için ifade veren Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın, Aktaş’ın kardeşleri ve akrabalarının Beşiktaş Belediyesi’ndeki birikmiş hakediş ödemelerini alabilmeleri karşılığında, CHP Avcılar Belediye Başkan Adayı Utku Caner Çaykara’nın seçim çalışmalarında kullanabilmesi için 5 milyon 500 bin lira para ve araç talep ettiğini söyledi. Para ve araçların Avcılar Belediye Başkanı Erkan Daka’ya verildiğini söyleyen Aktaş, 5 milyon 500 bin liranın Yusuf Akın’ın hesabından peyderpey Akın Kumanlı’nın hesabına aktarıldığını, Kumanlı tarafından da Erkan Daka’ya elden verildiğini söyledi. Emniyet sorgusunda Çaykara’ya bu para akışı soruldu. Delil olarak banka hesap hareketleri, şirket araştırma raporları, araçların PTS kayıtları ve HTS çalışmaları yer aldı.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara REKLAM Aziz İhsan Aktaş’ın ifadesinin sorulması üzerine Çaykara, Alican Abacı ve Erhan Daka isimli şahıslar dışında hiçbirini tanımadığını ve bahsi geçen şirketlerin hiçbiriyle bağı olmadığını belirterek “İddia edilen konularla ilgili bilgi sahibi değilim” dedi. Çaykara öte yandan operasyonda el konulan telefon ve bilgisayarının şifresini polisle paylaştı. 5 MİLYON 500 BİN LİRALIK BAĞIŞ SORULDU Gözaltına alınan bir diğer isim olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e de, yeğeni Gökhan Akgün’ün belediyeden ruhsat almak isteyen bir kişiden aldığı para soruldu. Akgün’e ruhsat için para verdiğini söyleyen ve konuya ilişkin savcılığa ifade veren ve öğrenci olduğunu beyan eden 48 yaşındaki Mansur Aslan, ifadesinde villa projesine şifahen onay aldıklarını ancak resmi onayın çıkmadığını arkadaş ortamında konuşurken, bir arkadaşının bu konuda Gökhan Akgün’ün yardımcı olabileceğini söylemesinin üzerine Akgün’le iletişime geçtiğini belirtti. Mansur Aslan, “Yaklaşık bir hafta sonra beni Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’ya yönlendirdiler. Ömer Kazancı’nın yanına gittim. Odada başkaları da vardı. İlk başta izin vermeyeceklerini söyledi. Mağduriyetimi anlattım. Ömer Kazancı bana 'Normalde bu iş 100 bin dolara hallolur, ancak sen 1 milyon 500 bin TL versen olur" dedi. Başta kabul etmedim. Sonra 'Hemen kabul edersen 1 milyon olur' dedi. İşlerimi yapamadığım için kabul etmek zorunda kaldım. Çıkışta bu konuşmayı Gökhan Akgün’e anlattım. '200 bin lirayı bana ver, Ömer Kazancı’ya ben veririm' dedi. Bunun üzerine aynı gün hemen kendisine 200 bin lirayı elden, 800 bin lirayı da Basketbol Takımı’nın hesabına gönderdim. Aradan zaman geçti, yine onay alamadım. Proje birimi beni tekrar Ömer Kazancı’ya yönlendirdi. Ömer Kazancı, Gökhan Akgün’e neden para verdiğimi sordu, bana sitem etti, 'Adımıza nasıl para alır' dedi. Sonrasında proje sürecini başlattı ama hâlâ ruhsat alamadım. Ben bir spor takımına sponsor olacak maddi güçte biri değilim. İşlerimi yaptırmadıkları için parayı vermek zorunda kaldım. Buna rağmen de işlerimi yapamadım. Aslında mağdur edildim. Yönetmelikte olmayan hususları 'Başkan görüşü' diye dayatıyorlar. Talebim mevzuata uygun bir talep ancak buna rağmen kabul etmediler” dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün REKLAM “BAĞIŞ” YAZILACAKTIR NOTU DİKKAT ÇEKTİ Aslan, Gökhan Akgün’le olduğu iddia edilen WhatApp konuşmalarına dair ekran görüntülerini de savcılığa sundu. Mesajlaşmalarda Büyükçekmece Spor Kulübü’nün banka hesap numarasının paylaşıldığı ve “bağış yazılacaktır” notu düşüldüğü görüldü. Hasan Akgün bu ifadede geçen iddialara ilişkin, "Yeğenim Gökhan Akgün'le uzun süredir görüşmüyorum, belediyede herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Telefon numarası yeğenim olduğu için eski telefonumda kayıtlıdır. Mansur Aslan’ın kulübe yaptığı iddia edilen bağışla ilgili hiçbir bilgim yoktur" cevabını verdi. 25 DAİRE İDDİALARINI REDDETİ Akgün’e yöneltilen iddialardan bir diğeri de şikayetçi olarak ifade veren Metin Gül’ün ifadeleri oldu. Akgün, Metin Gül ve ailesini uzun yıllarıdır ticaretle uğraştıkları için tanıdığını belirterek, "Kendisiyle herhangi bir ticaretim veya husumetim olmamıştır" dedi. Gül, ifadesinde “Hasan Akgün’e 3 veya 4 milyon lira ve 25 daire verdim. Demir İnşaat’a vermiş olduğum 25 dairenin bir kısmının Hasan Akgün veya onunla irtibatlı birisine devredilmiş olabileceğini düşünüyorum” dedi.

Akgün bu iddiaları kesin bir dille reddederek, “Demir inşaatın yetkilisini Hamit Demir olarak biliyorum. Hamit Demir Flamingo sitesini arsa sahibinden alan, zemin etüdü yaptıran, binanın planlarını yaptıran, tüm harçlarını ödeyip inşaat ruhsatını aldıktan sonra Demir İnşaat’ın fazla şantiyesi olduğu için ve Metin Gül’ün talebi üzerine bu inşaatı kendisine devreden kişidir. Hamit Demir’in bu devir işlemini öğrendiğimde merak ederek neye devrettiğimi sordum. Hamit Demir bana ‘4 milyon lira ve 20 küsur civarında dare karşılığında projeyi devrettiğini söyledi. Ben de kendisine çok düşük bir maliyetle devrettiğini söyledim. Bunun dışında herhangi bir bilgim yoktur” cevabını verdi. Akgün’e 19 Mart’ta düzenlenen operasyonda tutuklanan Adem Soytekin ve Fatih Keleş’i tanıyıp tanımadığı soruldu. Akgün, Fatih Keleş’i Büyükşehir Belediyesi Spor İşleri Dairesi başında olduğu için tanıdığını, Adem Soytekin’i ise ismen tanıdığını söyledi. Her iki ismin de başkanlık işlemlerinde herhangi bir rolü olmadığını söyledi ancak bir işlem yapıp yapmadıklarını bilmediğini belirtti.