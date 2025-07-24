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        Haberler Gündem HT Trend Son dakika: Bursa'yı duman ve kül esir aldı

        Bursa'yı duman ve kül esir aldı

        Bursa çevre illerde yaşanan ormanı yangını nedeniyle kül ve duman içinde kaldı. Eskişehir, Sakarya, Kütahya, Bilecik gibi çevre illerde yaşanan orman yangınları Bursa'yı esir aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:09
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        Bursa'ya kül yağdı!
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        Eskişehir, Kütahya ve Bilecik üçgeninde yaşanan orman yangınlarının ardından Bursa'da duman kokusu ve külü etkili oldu. Dumanlar bir çok ilçede etkisini gösterirken, İnegöl ilçesinde araçlar ve evler küle büründü.

        Bilecik'te devam eden rüzgarın etkisiyle Yenişehir ve İnegöl ilçelerine doğru ilerleyen orman yangınından önce kül, duman ve kokusu geldi. 5’i orman iççisi 5’i AKUT gönüllüsü 10 şehidin olduğu Eskişehir, Kütahya ve Bilecik üçgeninde yaşanan orman yangınlarını Bursa'dan hissedildi. Rüzgarın etkisiyle duman gökyüzünü kaplarken, havada ise kokusu genizleri yaktı. İnegöl ilçesinde bir çok aracın üzeri külle kaplandı.

        Keles ilçesinde de duman sebebiyle görüş mesafesi azaldı.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi de, Yangının Bursa sınırına yaklaştığı vatandaşların panik yapmaması ancak tedbirli olması hususunda uyarıda bulunuldu. Bursalıların bu gece gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları, balkon ve pencere önlerinde yanıcı materyal bırakmamaları istenen açıklamada şu cümlelere yer verildi;

        "Bilecik’te devam eden Yenişehir ve İnegöl ilçelerine doğru ilerleyen yangın sebebiyle özellikle rüzgarında etkisiyle kentimizin doğusundaki bazı ilçelerimizde kül yağışı gözlemlenmektedir. Yangın yetkili kurumlar tarafından yakından takip edilmekte söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Panik yapılmaması ancak dikkatli olunması önemlidir. Vatandaşlarımızdan ricamız sıcak havaya rağmen cam ve kapılarını kapalı tutmaları. Balkon pencere ve dış mekanlarda yanıcı materyal bulundurmamaları. Solunum yolu hassasiyeti olan vatandaşlarımızın maske kullanmaları. Gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları, ormanlık alanlara girmemeleri, gözlemledikleri herhangi bir riski 112 acil çağrı merkezine bildirmeleridir."

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