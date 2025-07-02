Son dakika haberine göre, saat 13.57'de İstanbul’da hissedilen bir deprem oldu. Megakentin her iki yakasında ve çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası şehrin sakinleri ‘’Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Bursa Gemlik olduğu kaydedildi. İşte, 2 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Bursa deprem verileri...