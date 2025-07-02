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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: BURSA DEPREM İLE SALLANDI! İstanbul ve çevre illerde hissedildi! 2 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli ile Bursa deprem büyüklüğü, derinliği, merkez üssü

        Bursa deprem ile sallandı! 2 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile Bursa deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

        Son dakika haberine göre, İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı; mega kentin her iki yakasında ve çevre illerde de hissedildi. İstanbul deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgi almak isteyenler arama motorlarına yöneldi. AFAD, depremin merkez üssünün Bursa'nın Gemlik ilçesi olduğunu açıkladı. İşte, 2 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Bursa deprem verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:40
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        • 1

          Son dakika haberine göre, saat 13.57'de İstanbul’da hissedilen bir deprem oldu. Megakentin her iki yakasında ve çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası şehrin sakinleri ‘’Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Bursa Gemlik olduğu kaydedildi. İşte, 2 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Bursa deprem verileri...

        • 2

          BURSA'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13.57'de merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 4.3 olarak ölçülen deprem, yerin 12.91 kilometre derinliğinde kaydedildi.

          Şiddetli sarsıntı, İstanbul'un her iki yakasında ve çevre illerde de hissedildi.

        • 3

          YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

          Depremin ardından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

          Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.'' dedi.

        • 4

          PEŞ PEŞE DEPREMLER...

          Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün bir saat içinde peş peşe iki deprem meydana gelmişti. AFAD, ilk depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklamıştı. Şiddetli deprem; Kocaeli, Sakarya, Yalova gibi çevre illerde de hissedilmişti.

          2. depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak kaydedilmişti.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
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