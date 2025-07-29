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        Haberler Gündem Güncel Bursa'daki havai fişek iddiasında gözaltılar! | Son dakika haberleri

        Bursa'daki havai fişek yangınında gözaltılar!

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte dün ağaçlık bir alanda havai fişek atarak yangına neden olduğu iddia edilen 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 29.07.2025 - 12:40 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:52
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        Havai fişek yangınında gözaltılar!
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        Bursa’da dün Tophane yamaçlarında bir havai fişeğin sebep olduğu yangın korku dolu anlar yaşattı.

        İHA'nın haberine göre olay, saat 23.00 sularında merkez Osmangazi ilçesi Osmangazi Mahallesi Tophane yamaçlarında meydana geldi.

        Muradiye Devlet Hastanesi'nin karşısındaki alanda bir havai fişeğin yol açtığı yangında kuru otlar ve ağaçlar tutuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla alevler söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte dün ağaçlık bir alanda havai fişek atarak yangına neden olduğu iddia edilen S.D., A.K., M.B. ve M.A adlı 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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