İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'nin bir süredir ısrarlı bir şekilde peşinde olduğu Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz kararını verdi. Sporx'te yer alan habere göre İtalyan ekibinin kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği yıldız oyuncu, kızlarından uzak kalmak istemiyor. Eşinden ayrılan ve kızları Nazlı ile Derin'den ayrı kalmayı göze alamayan Burak, kariyerinin son dönemini İstanbul'da Beşiktaş formasıyla geçirmeyi planlıyor.

TEKLİF KOMİK BULUNDU

Habere göre Lecce'nin Burak için yaptığı teklifin detayları da belli oldu. İtalyan ekibinin tecrübeli futbolcuya 2 yıllık sözleşme için 3 milyon Euro önerdiği belirtilirken Beşiktaş'a da 3.5 milyon Euro bonservis teklif ettiği bildirildi. Kartal, Kral için kapıyı 7.5 milyon Euro'dan açarken Lecce'nin yeni bir teklifle kapıyı çalmayı hedeflediği öğrenildi.