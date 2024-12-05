Bolu Dağı Tüneli çıkışında makas kazası! İstanbul yönü kapandı
Bolu Dağı Tüneli çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine makaslayan TIR'a otomobil çarptı. Kaza sonrası İstanbul yönü trafiğe kapandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında makaslayan tıra otomobilin çarptığı kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.
Romanya uyruklu Iona V'nin kullandığı TIR, otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışı 3. viyadük üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı.
Bu sırada aynı istikamette gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, makaslayan TIR'a çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.